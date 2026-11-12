[사건Why] 자는 사이 홍콩 디즈니랜드 9차례 결제…신고해도 환불 '0건'

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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모두가 잠든 새벽. 누군가 한 여행 플랫폼 계정으로 결제를 시작했습니다. 홍콩 디즈니랜드, 싱가포르 관광지 입장권 등 총 9차례, 약 377만 원이었습니다. 7년 전 가입만 해두고 잊고 있던 계정이었습니다. 피해 당일 재빨리 플랫폼과 간편 결제 업체에 취소를 요청했습니다. 티켓 사용일을 하루 앞둔 시점이었습니다. 하지만 업체들이 서로 확인을 기다리는 사이 티켓은 사용됐고 환불은 단 한 건도 없었습니다. 피해자는 어디에 하소연해야 할까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.