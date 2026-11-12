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[사건Why] 한 일가족과 얽힌 15살 소녀의 죽음…진짜 살해 동기는?

정준호 기자
작성 2026.11.12 20:08 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사) 
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새벽 1시, 경찰에 다급한 신고가 들어왔습니다. 남편이 스스로 목숨을 끊으려 한다는 아내의 전화였습니다. 그런데 경찰이 출동한 숙소에서 발견한 건 숨진 채 쓰러져 있던 건 15살 여중생이었습니다. 경찰은 59세 남편 A씨를 긴급체포했습니다. 알고 보니 숨진 소녀는 A씨의 20살 아들에게 성범죄를 당한 피해자였습니다. 그런데 또 한 사람이 등장합니다. 신고를 한 20대 아내, 그 역시 소녀를 알고 있었습니다. 한 가족과 얽힌 10대 소녀의 죽음, 그 전말을 파헤칩니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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