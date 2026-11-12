[이슈빡] 서울 집값 92주째 상승…재초환 · 대출 축소설 '시끌'

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김학렬 (스마트튜브 부동산조사연구소 소장), 김제경 (투미부동산컨설팅 소장)

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서울 집값이 92주 연속 오르면서 최장 상승 기록을 또 갈아치웠습니다. 홍지선 국토부 장관은 매물이 쌓이고 거래고 감소하고 있다며 '하락기에 접어들 수도 있다는 시그널로 볼 수 있다'고 밝혔는데요, 하지만 서울 외곽의 집값 오름세는 가팔라지고 있고 전세는 씨가 말랐고 월세는 치솟도 있는 현실입니다.



무주택 실수요자들로서는 원치 않는 지역이라도 최대한 대출해 사야 하는 '생존 매수'에 내몰리거나 비싼 월세를 감당해야 하는 고통스러운 상황인데요. 주요 재건축 단지의 이주까지 본격화하면 전월세난은 더 심화될 거라는 우려가 커지고 있습니다.



여기에 재건축 초과이익환수 부담금 부과가 시작되면서 재건축에도 먹구름이 끼고 있습니다. 최근엔 '대출 축소설'과 '규제지역 확대설'이 돌면서 정부가 급히 진화에 나서기도 했습니다.



부동산 관련 민심이 부글부글한 상황, 집값은 앞으로 어떻게 움직일까요? 무주택 실수요자와 갈아타기를 계획중인 1주택자가 지금 택할 수 있는 가장 합리적인 선택지는 무엇일까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.