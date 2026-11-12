강신철 "안규백 항의 전화 받은 적 없어…지지하는 말 해줘"

▲ 강신철 국방부 장관이 12일 국회 예산결산특별위 전체회의에서 답변하고 있다.

강신철 국방부 장관은 오늘(12일) 사관학교 통합 계획에 수정 가능성을 내비친 데 대해 안규백 전 장관이 항의 전화를 했다는 언론 보도와 관련, "충돌한 적이 없었다"고 해명했습니다.강 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 '안 전 장관으로부터 항의 전화를 받은 사실이 있느냐'는 국민의힘 송언석·무소속 한동훈 의원 질의에 "전화 받은 적 없다"며 이같이 답했습니다.'항의를 어떤 방식으로든 간에 전달받은 사실이 없느냐'는 한 의원의 물음에는 "처음에 말씀을 나누거나 최근에 뵀을 때도 저희의 수정하는 안에 대해 지지하시는 말씀을 이렇게 해 주셨다"고 말했습니다.송 의원이 관련 언론 보도가 모두 오보인지 묻자 "제 입장에서는 저런 일이 없었다고 말씀드리겠다"며 "충돌한 적이 없었는데 저희가 그 언론에 적극적으로 대응하지 못한 부분은 좀 살펴보겠다"고 덧붙였습니다.앞서 일부 언론에서는 안 전 장관이 강 장관에 전화를 걸어 국회 국방위원회 국정감사에서 육해공군 사관학교 통합 방안이 확정되지 않았다는 취지로 답한 데 대해 항의 전화를 했다고 보도했습니다.(사진=연합뉴스)