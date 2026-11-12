정점식, 정순택 대주교 예방…"세계청년대회 전폭 지원"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 12일 서울 중구 한국천주교서울대교구청에서 천주교 서울대교구장 정순택 대주교를 예방하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(12일) 2027년 서울 세계청년대회(WYD) 조직위원장인 천주교 서울대교구장 정순택 대주교를 예방한 뒤 "여야를 가리지 않고 전폭적으로 세계청년대회 지원에 나서야 한다"고 말했습니다.정 원내대표는 이날 오후 서울 중구 천주교 서울대교구청을 찾아 "32년 만에 아시아에서 개최되는 세계청년대회인 만큼 천주교회와 정부뿐만 아니라 여야가 함께 준비해야 한다고 생각한다"며 "예산결산특별위원회 심사 과정에서도 교회에서 바라는 것처럼 충분한 예산이 확보될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.그러면서 "최근 대주교님이 내년 세계청년대회와 관련해 '단절의 시대에 필요한 것은 만남의 용기와 맞아들임의 용기라'는 말씀을 하셨다"며 "대립과 갈등의 상황을 맞은 정치권에서도 만남의 용기와 맞아들임의 용기가 절실하다"고 강조했습니다.이에 정 대주교는 "서울세계청년대회는 가톨릭교회가 주최하지만 내용과 규모는 한 종교의 행사가 아닌 범국가적 행사"라며 "종교를 떠나, 여야를 막론하고 온 국민이 합심해 성공적으로 치르는 것이 국가적인 이득이 될 것 같다"고 화답했습니다.정 원내대표는 정 대주교와의 비공개 면담 후 취재진을 만나 "여야를 가리지 않고 정치권이 세계청년대회의 전폭적인 지원에 나서야 한다는 생각"이라며 "문체위 상임위에서 관련 예산 201억원을 증액해 예결위로 넘겼는데, 예결위 심사 과정에서도 상임위 안이 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했습니다.또 민주당이 민주유공자 예우에 관한 법률(민주유공자법)과 도시 및 주거환경정비법(도시정비법) 처리를 위해 오는 19일 본회의 개의를 촉구한 데 대해 "다음 주 본회의 개최에는 여야가 크게 이견은 없다고 생각하지만 상정 법안에 대해서는 계속 협의를 해 나갈 생각"이라며 "대응 방안도 내부 논의를 거쳐 결정할 것"이라고 말했습니다.김승수 원내운영수석부대표는 "서울세계청년대회 기간이 8월 3∼8일로 굉장히 더운 혹서기"라며 "잼버리 때 아픈 기억도 있기 때문에 안전·위생 문제에 대해서는 대한민국의 위상에 손상이 없도록 정부와 지방자치단체 차원에서 대책 강구가 필요하다는 이야기를 나눴다"고 말했습니다.앞서 정 원내대표는 지난달 22일에는 대한불교조계종을 찾아 조계종 총무원장 진우스님을 예방하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)