[D리포트] 야간 공사장 침입해 구리 전선 훔친 '전과 6범'…50대 남성 구속

초등학교 공사장으로 가방을 멘 남성 한 명이 들어갑니다.



빈손으로 들어갔던 남성은 오른쪽 어깨에 검은색 줄을 여러 개 둘러메고 나옵니다.



지난 3일 밤, 경기 성남의 한 공사장 지하에서 50대 남성 A 씨가 피복에 싸인 구리 약 65m를 잘라 도망가는 장면이 포착된 겁니다.



앞서 A 씨는 지난달 23일 밤 9시 40분쯤에도 같은 공사장 지하 1층에 침입해 시가 500만원 상당의 구리 전선 약 150m를 훔친 혐의를 받습니다.



다시 찾아온 A 씨가 공사장 옥상에서 구리를 훔치자, 이를 CCTV로 보고 있던 공사장 관계자가 경찰에 신고했습니다.



경찰은 공사장에서 약 1.5km 떨어진 곳에서 A 씨의 차량을 발견한 뒤, 범행을 마치고 차에 탄 A 씨를 긴급체포했습니다.



A 씨는 인근 야산에서 피복을 벗긴 뒤 구리만 분리해서 고물상에 판매한 걸로 밝혀졌습니다.



A 씨는 절도 전과가 6차례 있었고, 절도죄로 징역 1년 6개월을 복역하고 지난해 출소한 것으로 확인됐습니다.



경찰 조사에서 A 씨는 생활비를 마련하기 위해 범행을 저질렀다는 취지로 진술한 거로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨가 누범 기간 중 다시 절도를 저질러 특가법상 절도 혐의를 적용해 공소청에 송치할 방침입니다.



(취재 : 임지현, 영상편집 : 이승희, 제작 : 디지털뉴스부)