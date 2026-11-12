[날씨/XR] 호남·제주·충청 비…수능날 영하권 추위

겨울이 된 것 같던 날씨가 뒷걸음질 치는 게 느껴지십니까.



특히 오늘(12일) 동해안 지방에 계신 분들은 더 그랬을 것 같습니다.



강릉의 낮 기온이 22.6도까지 올랐습니다.



그 원인은 크게 두 가지인데요.



첫 번째는 보시는 것처럼 하늘이 맑았고요, 두 번째는 고기압을 따라서 온화한 남서풍이 불었기 때문입니다.



내일 고기압은 우리나라에서 멀어지면서 날씨는 흐려지겠습니다.



하지만 온화한 남풍은 계속 불어 기온은 계속 끌어올리겠습니다.



주말로 예보됐던 비 시점은 조금 더 앞당겨졌습니다.



내일 늦은 오후에 호남과 제주를 시작으로 밤에는 충청권에, 토요일 오전에는 전국으로 확대됐다가 일요일 새벽에 대부분 그치겠습니다.



비가 저기압의 중심이 전남과 경남 쪽으로 지날 것으로 보여서 최고 40mm의 비가 오겠고요, 제주에는 최대 60mm, 저기압과 거리가 멀어질수록 비의 양은 줄어들겠습니다.



일주일 앞으로 다가온 수능의 날씨도 알아보겠습니다.



지금과는 날씨가 사뭇 달라지겠습니다.



중부를 중심으로 영하권 추위가 예상되는 만큼 수험생분들은 옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 서울이 8도, 광주 7도로 오늘보다 높겠고요, 낮 기온은 서울이 17도, 대구가 18도까지 오르겠습니다.



다음 주 화요일에는 또 비 예보가 나와 있습니다.



이 비가 주 중반에 추위를 몰고 오겠습니다.



(남유진 기상예보사)