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인종차별 당했는데 징계까지…박항서 "형평성 어긋나"

하성룡 기자
작성 2026.11.12 21:12 조회수
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<앵커>

태국에서 활동 중인 박항서 감독이 이번 달 초 상대 팀 관중들에게 인종차별적인 조롱을 당했다는 소식 전해드렸는데요. 태국축구협회가 거꾸로 박 감독의 대응이 부적절했다며 징계를 내렸습니다.

하성룡 기자입니다.

<기자>

지난 1일 태국 파타야 홈팬들이 원정팀 선수들과 사령탑인 박항서 감독에게 '인종차별적' 발언을 쏟아냅니다.

[파타야 팬 : 김치맨! 김치맨!]

박 감독이 '조용히 하라'는 손동작에 이어 주먹을 휘두르는 시늉을 하자 해당 팬은 욕설 수위를 높였고,

[파타야 팬 : XX 김치맨! XX 김치맨!]

박 감독도 해당 팬에게 그라운드로 내려오라고 소리치며 강하게 맞섰습니다.

이후 박 감독은 "경기 중 선수에게도 지속적인 욕설과 인종차별을 해 지도자로서 선수를 보호해야 했다"며 태국축구협회에 소명했지만, 협회는 박 감독에게 2경기 출전 정지와 제재금 약 53만 원의 징계를, 인종차별을 한 팬들에게는 각각 약 78만 원의 징계를 부과했습니다.

협회는 "선수 보호를 위한 행동이라도 적절한 선을 지켜야 하고 추가적인 갈등을 유발해서는 안 됐고, 이미 출전 정지 징계를 받았던 박 감독이 경기 관련 구역에 들어온 것도 규정 위반"이라며 징계 이유를 설명했습니다.

이에 박 감독 측은 SBS에 "징계는 수용하지만, 인종차별을 한 관중에게 출입 제한 조치를 하지 않은 것은 형평성에 어긋나고 재발 가능성도 있다"며 아쉬움을 드러냈습니다.

깐짜나부리 구단의 구단주도 SNS를 통해 "태국 축구가 인종차별을 진지하게 생각하고 있지 않다"며 우회적으로 비판했습니다.

(영상편집 : 하성원, 디자인 : 김예지, 영상출처 : X(구 트위터) '@Ball_balanID')
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