무너진 마운드…호주에 충격의 역전패

<앵커>



아시아 프로야구 챔피언십에 나선 우리 대표팀이 호주와의 1차전에서 충격적인 역전패를 당했습니다. 이제 호주조차 쉽게 이길 수 없게 된 한국 야구의 허약한 국제 경쟁력을 재확인한 경기였습니다.



도쿄에서 배정훈 기자입니다.



<기자>



메이저리거는 고사하고 트리플A 선수조차 없는 호주 타선을 상대로, 대표팀 마운드는 초반부터 힘을 쓰지 못했습니다.



선발로 나온 고졸 신인 김민준이 1회 카빌에게 선제 석점 홈런을 맞았고, 3회에는 조동욱이 버크에게 적시타를 허용해 4대 0까지 끌려갔습니다.



6회, 김주원의 비거리 130m짜리 초대형 투런 홈런과, 이어진 김휘집의 싹쓸이 2루타 등으로 대거 6점을 내 승부를 뒤집었지만, 경기 막판, 또 홈런포에 마운드가 무너졌습니다.



8회 김휘집의 실책으로 자초한 위기에서 박정민이 캠벨에게 동점 투런포를 얻어맞았고, 9회에는 최준용이 버크와 더링턴에게

적시 2루타를 허용해 다시 리드를 내줬습니다.



9회 말, 김도영의 희생플라이로 한 점을 쫓아가는 데 그친 대표팀은 8대 7 재역전패로 첫 경기를 마감했습니다.



[김도영/야구 국가대표 : 제가 못해서 진 거 같고, 남은 경기 무조건 잡아야 된다고 생각합니다. 그냥 컨디션이 별로 안 좋다 보니까 소극적으로 한 게 조금 악영향을 끼쳐서….]



2023년 WBC 1차전에서 호주에 8대 7로 덜미를 잡혀 1라운드 탈락의 수모를 당했던 한국 야구는, 또 '1차전 호주 악몽'에 시달리며 결승 진출에 먹구름이 끼었습니다.



불안한 출발을 하게 된 대표팀은 내일 대회 3연패에 도전하는 홈팀 일본을 상대로 대반전을 노립니다.



(영상취재 : 양두원·이찬수, 영상편집 : 박기덕)