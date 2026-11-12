공동 입장문 발표…"같은 목표 향해 나아가겠다"

<앵커>



축구대표팀의 주장 손흥민과 96년생 동갑내기 선수들이 공동 명의의 입장문을 내고, 그동안의 분란에 대해 사과했습니다. 내일(13일) 사우디아라비아와 평가전부터 다시 하나로 뭉쳐 뛰겠다고 약속했습니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



중동 원정에 나선 축구대표팀 주장 손흥민과 동갑내기 친구 이재성, 그리고 이른바 '96라인'의 김민재·황인범·황희찬은 공동 명의의 입장문을 냈습니다.



먼저 팬들께 걱정을 끼쳐 죄송하다면서, 이번 소집 기간 솔직한 대화를 통해 한국 축구가 더욱 발전해야 한다는 마음은 5명 모두 같다는 걸 확인했다고 덧붙였습니다.



특히 특정 선수와의 개인적인 갈등이 아니라고 선을 그었고, 또 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것 역시 전혀 사실이 아니"라고 강조했습니다.



그러면서 내년 아시안컵까지 "같은 목표를 향해 나아가겠다"면서 "젊은 선수들에게 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다"고 다짐했습니다.



소집 첫날부터 활발히 소통한 이들은 사우디전 이전에 상황을 수습한다는 데 뜻을 모았고, 오해와 논란을 최소화하기 위해 5명 모두의 이름으로 사과문을 작성한 것으로 알려졌습니다.



입장문 발표 전 이뤄진 훈련에선 5명이 화기애애한 분위기를 함께 연출하며 그동안의 갈등이 어느 정도 해소됐음을 드러냈습니다.



[터치! 닿았잖아~ ]



[이동경/축구대표팀 공격수 : (서로) 오해가 있는 부분이나 이런 것들은 잘 또 대화를 하면서 좋은 팀 분위기를 계속 만들어 가려고 하는 모습은 정말 있는 것 같습니다.]



잠시 후에는 주장 손흥민이 사우디 전을 하루 앞두고 공식 기자회견에 나서 직접 입장을 밝힐 예정입니다.



이젠 말뿐이 아니라 그라운드 위에서 하나 된 모습을 보여줘야 할 때입니다.



(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 서현중·한송연)