뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

북 최선희 외무상, '완전한 비핵화' 언급 G7 외교장관 비난

노동규 기자
작성 2026.11.12 18:37 조회수
북 최선희 외무상, '완전한 비핵화' 언급 G7 외교장관 비난
▲ 최선희 북한 외무상

북한 최선희 외무상이 핵 포기 의사가 없음을 거듭 밝히며 최근 주요 7개국(G7) 외교장관 회의가 북한의 불법적 핵·미사일 위협을 규탄하고 완전한 비핵화 노력을 재확인한 데 대해 반발했습니다.

최 외무상은 담화를 내고 G7 외교장관 회의에서 미국과 서방나라들이 북한의 주권적 권리행사에 대해 상투적 완전한 비핵화 주장을 되풀이했다며 자신들의 핵보유국지위는 서방의 논의 대상이 절대 될 수 없다고 주장했습니다.

그는 G7이 "미국이나 영국과 같이 군사적핵기술의 불법전파로 지역과 세계의 안보환경에 엄중한 핵위협을 조성"하거나, "일본처럼 신군국주의야망실현을 위해 핵무장화를 기도하는 전패국이 활개치는" 곳이라며 이들 누구도 핵문제에 대해 거론하거나 평가를 달 자격이 없다고 강변했습니다.

앞서 G7 외교장관들은 지난 10일 공동성명을 통해 "북한의 불법적 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 강력히 규탄하고 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 의지를 재확인했다"고 밝힌 바 있습니다.

이들은 북한의 가상화폐 탈취와 사이버 범죄, 납치문제 등에 대해서도 우려를 표했습니다.

최 외무상은 "무엇에도 흔들리지 않을 조선민주주의인민공화국의 확고부동한 핵보유의지를 다시 한번 가장 명백히 재천명한다"며 "조선반도지역의 평화와 안정을 보장할 수 있는 유일한 방도는 실현시킬 수 없는 비핵화 제창이 아니라 조선민주주의인민공화국의 헌법적 지위를 존중하는 데 있다"고 주장했습니다.

(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
노동규 기자 사진
노동규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지