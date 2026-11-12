북 최선희 외무상, '완전한 비핵화' 언급 G7 외교장관 비난

▲ 최선희 북한 외무상

북한 최선희 외무상이 핵 포기 의사가 없음을 거듭 밝히며 최근 주요 7개국(G7) 외교장관 회의가 북한의 불법적 핵·미사일 위협을 규탄하고 완전한 비핵화 노력을 재확인한 데 대해 반발했습니다.최 외무상은 담화를 내고 G7 외교장관 회의에서 미국과 서방나라들이 북한의 주권적 권리행사에 대해 상투적 완전한 비핵화 주장을 되풀이했다며 자신들의 핵보유국지위는 서방의 논의 대상이 절대 될 수 없다고 주장했습니다.그는 G7이 "미국이나 영국과 같이 군사적핵기술의 불법전파로 지역과 세계의 안보환경에 엄중한 핵위협을 조성"하거나, "일본처럼 신군국주의야망실현을 위해 핵무장화를 기도하는 전패국이 활개치는" 곳이라며 이들 누구도 핵문제에 대해 거론하거나 평가를 달 자격이 없다고 강변했습니다.앞서 G7 외교장관들은 지난 10일 공동성명을 통해 "북한의 불법적 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 강력히 규탄하고 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 의지를 재확인했다"고 밝힌 바 있습니다.이들은 북한의 가상화폐 탈취와 사이버 범죄, 납치문제 등에 대해서도 우려를 표했습니다.최 외무상은 "무엇에도 흔들리지 않을 조선민주주의인민공화국의 확고부동한 핵보유의지를 다시 한번 가장 명백히 재천명한다"며 "조선반도지역의 평화와 안정을 보장할 수 있는 유일한 방도는 실현시킬 수 없는 비핵화 제창이 아니라 조선민주주의인민공화국의 헌법적 지위를 존중하는 데 있다"고 주장했습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)