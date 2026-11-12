'악마의 발톱' 할퀸 자리…피 맺힌 '독립 자금'

<앵커>



120년 전 멕시코로 이민을 떠나 먼 타국에서 고된 노동을 버티면서도, 독립운동에 힘을 보탠 한인 노동자 애니깽들의 이야기가 있습니다. 고단했던 이들의 삶과 역사를 SBS 창사특집 희망티비에서 전해드립니다.



정경윤 기자입니다.



<기자>



1905년 한인 1천33명이 멕시코로 향하는 배에 올랐습니다.



돈을 벌 수 있다는 말에 고국을 떠난 이들이 마주한 건, '악마의 발톱'으로 불리는 에네켄 농장이었습니다.



일을 할수록 빚만 쌓이는 노예와 같은 생활이 이어졌습니다.



일제에 주권을 빼앗기자, 한인들은 에네켄 농장에서 번 돈을 독립운동 자금으로 보냈습니다.



그 중심에 김익주 지사가 있었습니다.



[김다빗/김익주 지사 손자 : 일제의 침략에 반대하며 뜻을 같이했던 당시의 한인들이 모두 하나로 뭉쳤습니다. 저희 할아버지가 바로 그 중심 역할을 맡으셨던 분 중 하나였습니다.]



대한인국민회 지방회를 조직해 십시일반 모은 돈을 조국으로 보냈는데, 도산 안창호 선생의 요청에 응답한 기록도 남아 있습니다.



정부는 김 지사의 공적을 뒤늦게 인정해 건국훈장 애족장을 수여했습니다.



에네켄 가시에 찔려 한쪽 눈을 잃은 이용순 지사도 조국을 향한 후원을 멈추지 않았습니다.



할아버지에 이어 아버지 이희운 씨까지 대를 이어 조국에 헌신했지만, 후손들은 여전히 가난의 굴레를 벗어나지 못하고 있습니다.



[이엘리아/이용순 지사 손녀 : 어릴 때부터 가난했어요. 맨날 콩이랑 쌀, 그리고 호박 같은 것만 먹었어요. 정말 딱 채소류만 먹고 살았죠. (그래도 아버지는) 더 가난한 사람들을 도와주곤 하셨지요.]



가슴 아픈 이민의 역사인 동시에 가장 먼 곳에서, 가장 알려지지 않았던 독립운동의 역사, 이제 그들을 기억할 때입니다.



(영상편집 : 김경연)