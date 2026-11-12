"2035년까지 35% 전기화"…한국도 동참 선언

<앵커>



유엔이 주재하는 기후 정상회의가 튀르키예에서 열리고 있습니다. 네팔 대홍수 참사를 계기로 기후 재난에 대한 국제사회의 공동 책임을 촉구하는 목소리가 커지고 있는데요. 2035년까지 전세계 전기화율을 35%까지 높이자는 제안에 우리 정부도 동참하기로 했습니다.



튀르키예 현지에서 서동균 기자입니다.



<기자>



기후 위기를 학교 수업으로만 경험해 온 네팔 청년 활동가는 대홍수 이후 생각이 뿌리째 흔들렸습니다.



[딕샤 수베디/네팔 청년기후행동단체 : 기후위기가 제 고향을 덮치고, 저에게까지 영향을 미칠 거라고는 상상도 하지 못했습니다. 젊은 세대에게 기후위기의 심각성을 알리려고 노력했는데, 이제는 그 위기가 제 삶의 이야기가 되어버렸습니다.]



피해 복구 비용만 네팔 국내 총생산의 10%에 달하는 약 47억 달러.



국경을 가리지 않는 기후 재난의 책임을 국제사회가 함께 짊어져야 한다는 목소리는 유엔 기후변화협약 당사국 총회에서도 이어졌습니다.



[세나카 바사나야케/아시아재난대비센터 기후서비스 책임자 : 선진국들은 (기후위기를 감지할 수 있는) 원격탐사나 위성 정보 등 다양한 기술을 활용할 수 있지만, 개발도상국들은 재정적 문제로 기술적 지원을 받기 어려울 수 있습니다.]



화석연료 소비를 줄이자는 구체적 목표치도 제시됐습니다.



의장국 튀르키예는 2035년까지 최종 에너지 소비의 35%를 전기화하자고 제안했고, 우리 정부도 동참을 선언했습니다.



[강금실/대통령 특사 (글로벌기후환경대사) : (전기화에) 적극 동참을 하고요. 2030년까지 재생에너지를 30%로 늘려 나간다는 계획을 구체화하고 있습니다.]



우리나라 에너지 소비 중에 전기의 비율은 5분의 1 수준.



전기차, 히트펌프처럼 전기를 이용한 에너지 활용을 크게 늘려야 달성할 수 있습니다.



기후변화를 막기 위한 국제사회의 약속은 오랫동안 이어져 왔습니다.



하지만 온실가스 배출은 계속 이어져 왔습니다.



이번 당사국 총회가 또 하나의 선언에 그칠지, 실질적 대응을 이끌어 낼 수 있는 전환점이 될지 주목됩니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 이상민, 취재지원 : 세명대 저널리즘연구소(기후아고라))