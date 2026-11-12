"폭파할 것" 학교 7천 곳 '발칵'…곳곳서 대피

<앵커>



지난주 항공기 폭탄 테러 협박으로 큰 혼란을 겪었던 유럽에, 이번엔 학교 폭파 협박이 날아들었습니다. 협박 메일을 받은 학교만 무려 7천 곳에 달합니다.



파리 권영인 특파원의 보도입니다.



<기자>



학생들이 학교 주변을 서성이고 부모들과 학교를 떠나는 학생들도 있습니다.



교실 안에선 경찰들이 구석구석을 수색하고 있습니다.



현지시간 11일 영국과 이탈리아, 아일랜드의 학교에 건물을 폭파하겠다는 협박 편지가 접수됐습니다.



이탈리아에서만 총 7천900여 개 공립학교 가운데 80%에 달하는 6천300여 개 학교에 같은 내용의 이메일이 뿌려졌습니다.



영국과 아일랜드에서도 편지를 받은 학교가 1천 곳이 넘었습니다.



이탈리아 학교 300여 곳이 문을 닫고 학생들을 귀가 조치하는 등 곳곳에서 대피 소동이 벌어졌습니다.



[안나 푸칠레/이탈리아 학교 교장 : 학교 전체 인원을 대피시키는 것이 적절하다고 판단했지만, 2천 명가량을 대피시키는 건 쉬운 일이 아닙니다.]



폭발물 처리반이 투입돼 학교 수색을 벌였지만, 폭발물이 발견된 곳은 없었습니다.



유럽 내 학교 폭파 협박은 지난달부터 수차례 이어지고 있는데 모두 허위 협박으로 확인됐습니다.



[마리오 갈로/이탈리아 학부모 : 우리 모두 불안합니다. 비행기부터 냉장고, 학교까지, 불안감을 조성하는 이런 상황이 도대체 어디까지 이어질지 모르겠습니다.]



죽음이 다가오고 있다는 제목으로 학교 건물에 강력한 폭발물을 설치했다며 생존자는 극소수일 거라는 내용을 담은 협박 메일 발신자는 미하일 안드로포프로, 지난주 유럽 내 항공기 폭파 협박 편지의 발신자와 같은 이름입니다.



유럽 각국은 폭파 협박이 실제 위협으로 이어질 가능성은 낮다며 시민들을 안심시키려고 노력하고 있지만, 유통업체 냉각 시설 해킹과 정체불명의 폭발 탑재 드론 출몰 등 일상생활을 위협하는 잇단 공격에 불안감은 쉽게 가라앉지 않고 있습니다.



(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 조무환)