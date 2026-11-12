또 불거진 '선택적 지연' 논란…근본 해법은

<앵커>



범여권이 대법원을 비판하는 핵심은, 재판의 속도입니다. 한덕수 전 총리 재판은 천천히 진행하고, 다른 재판은 빨리하면서 선택적으로 조절하고 있다는 겁니다.



이번 비판이 과연 타당한지, 과거에는 어땠는지 이어서 신용일 기자입니다.



<기자>



민주당은 한덕수 전 총리에 대한 대법원 재판 비교대상으로 이재명 대통령 선거법 재판을 들고 있습니다.



지난 대선 직전 대법원은 이 대통령 선거법 사건을 항소심 선고 후 36일 만에 선고했는데, 한 전 총리 사건은 여섯 달 지나도록 결론을 내지 않아 석방 가능성이 높아졌다는 비판입니다.



하지만 대법원 재판 중 석방 사례가 있는 만큼, 한 전 총리 재판을 '특혜'라고 보긴 어렵다는 목소리도 있습니다.



1·2심 유죄 선고로 구속돼 있던 김용 민주연구원 부원장도 대법원이 구속만기 직전 석방한 후 1년 3개월째 선고하지 않고 있습니다.



또, 한 전 총리 사건의 경우 대법원이 석 달 안에 선고해야 한다고 규정한 특검법 위반이라는 지적도 나옵니다.



선거법은 석 달 안에 선고해야 한다고 강조했던 조희대 대법원장이 특검법을 무시했다는 겁니다.



하지만, 내란 사건의 경우 '주범'과 '종범' 재판의 선후 관계를 고려해야 한다는 의견도 제기됩니다.



주범 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 사건 2심 판결이 선고되기 전인데, 종범으로 지목된 한 전 총리에 대한 대법원 판결을 먼저 확정하는 것은 윤 전 대통령 확정 판결을 사실상 사전 선고하는 셈이라 순서에 맞지 않는다는 겁니다.



또, 재판 중 피고인 구속은 '처벌' 목적이 아니라 도주 염려 등 때문인데, 한 전 총리의 도주 가능성 등이 높지 않은 만큼 구속만기 석방을 문제 삼기 어렵다는 의견도 있습니다. 다른 해외 주요 국가의 경우 재판 중 구속기간을 제한하지 않는 만큼, 우리나라도 재판 중 구속기간을 1년 이상으로 올리는 것이 논란에 대한 근본적 해결책이란 목소리도 나옵니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 김한길·김예지)