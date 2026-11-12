84년 된 건물이 대낮에 '와르르'…19명 사상

<앵커>



미국 뉴욕의 이민자 밀집지역에서 84년 된 3층짜리 건물이 무너졌습니다. 지금까지 2명이 숨지고, 17명이 다쳤습니다. 미국 당국은 250여 명을 투입해 대규모 구조작업을 벌이고 있습니다.



김정기 기자가 보도합니다.



<기자>



무너진 건물 잔해 사이로 여성이 힘 없이 빠져나오고 뒤로는 의식을 잃은 것으로 보이는 어린이가 공사장 직원 품에 안겨 밖으로 나옵니다.



옆 건물은 무너지지 않았지만 벽 한쪽이 완전히 뜯겨 나가면서 집안 내부까지 훤히 드러났습니다.



현지 시간으로 11일 오후, 미국 뉴욕주 브루클린에서 3층 짜리 건물이 무너졌습니다.



지어진 지 84년 된 건물로 건물 잔해가 바로 옆 굴착공사 현장으로 쏟아지면서 구조 작업이 더디게 진행되고 있습니다.



[조란 맘다니/뉴욕 시장 : 위태로운 잔해를 헤쳐 나가야 하고 표면 아래에는 위험한 빈 공간들이 있어요. 매우 까다롭고 긴박하게 돌아가는 상황입니다.]



지금까지 최소 2명이 숨지고 17명이 다친 것으로 알려졌는데, 이 가운데 4명이 위중한 상태인 것으로 전해졌습니다.



소방대원과 구급대원 250여 명이 구조작업을 벌이고 있지만 정확한 인명 피해는 확인이 어려운 상태입니다.



[릴리언 본시뇨어/뉴욕시 소방국장 : 붕괴 구역에 얼마나 많은 사람이 아직 남아 있는지 알 수 없어요. 구조작업은 장기화될 것입니다.]



사고가 난 곳은 카리브해 지역 출신 이민자 밀집지역으로 낡은 건물이 많아 사고 위험이 제기돼 왔습니다.



[제럴드 퍼킨스/뉴욕시민 : 안전 조치에 문제가 있었던 것 같습니다. 제대로 된 안전 조치를 취하지 않았던 것 같아요.]



무너진 건물 옆에서 9층짜리 복합 건물을 짓기 위해 벌이던 굴착 작업이 붕괴를 초래했을 가능성이 제기되는 가운데, 뉴욕시 당국은 정확한 사고원인을 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 이승열)