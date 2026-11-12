'현행범 체포' 피의자는 친아들…수사 9개월 뭉갰다

<앵커>



현직 경찰관이 자신의 아들이 연루된 절도 사건을 맡은 뒤, 9개월 동안 수사하지 않고 있다가 적발됐습니다. 장윤기 사건 이후 경찰은 가족 사건을 맡지 못하도록 상피제까지 도입했지만, 무용지물이었습니다.



홍승연 기자입니다.



<기자>



지난 1월, 대전의 한 경찰서 소속 A 경위는 10대 청소년 2명이 연루된 특수절도미수 사건을 배당받았습니다.



당시 피의자들은 주차장을 돌며 사이드미러가 접혀있지 않은 차량을 골라 문을 열어보다가 현행범으로 체포됐는데, 피의자 가운데 1명은 다름 아닌 A 경위의 아들이었습니다.



하지만 A 경위는 해당 사건에 대한 수사를 진행하지 않았습니다.



A 경위가 친아들 사건을 맡고 있다는 사실을 안 내부 직원이 청문 감사 부서에 제보하면서, 9개월 동안 이어진 수사 지연 행각은 덜미를 잡혔습니다.



경찰은 장윤기 사건을 계기로 지난 9월부터 경찰관 가족이 사건 관계인일 경우 사건을 회피하도록 하는 '상피제'를 시행하고 있습니다.



하지만 A 경위는 자진신고 기간에도 회피 신청을 하지 않았던 것으로 확인됐습니다.



경찰은 A 경위에게 아들 사건이 배당된 건 우연의 결과라는 입장이지만, 현행범 체포까지 된 사건을 9개월 동안 방치한 사실이 밝혀지지 않았던 것을 두고, 내부 관리 시스템에 구멍이 뚫렸다는 비판이 나옵니다.



[박동균/대구한의대학교 경찰행정학과 교수 : 사건의 접수부터 수사에 이르기까지 조직관리가 제대로 작동하지 않았다는 것을 의미하고요. 내부에서 고발시스템을 활성화하고….]



대전경찰청은 A 경위를 직위해제하고 직무유기 혐의로 입건해 범행 동기를 조사하는 한편 해당 사건은 다른 경찰서로 넘겨 수사하고 있습니다.



(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 김진원)