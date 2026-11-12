화단 떨어진 남학생…집에는 흉기 찔린 어머니와 동생

<앵커>



경기도 시흥의 아파트에서 40대 어머니와 10대인 두 아들이 숨진 채 발견됐습니다. 외부인이 드나든 흔적은 없는 가운데, 집에서 다투는 소리가 들렸다는 이웃 진술이 나왔습니다.



보도에 여현교 기자입니다.



<기자>



아파트 단지로 경찰차 여러 대가 들어가고, 몇 분 뒤 소방차와 구급차가 뒤따라 들어갑니다.



오늘(12일) 아침 7시 반쯤 "아파트 앞에 남학생이 쓰러져 있다"는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



이 아파트에 사는 고등학생 A 군으로, 구급대가 도착했을 때는 숨진 상태였습니다.



고등학생인 첫째 아들은 이곳 아파트 화단에서 떨어진 채 발견됐습니다.



27층 A 군의 집 안에서는 어머니와 초등학생 동생이 숨진 채 발견됐습니다.



두 사람의 몸에선 여러 차례 흉기에 찔린 상처가 확인됐고, 방 안에선 범행에 쓰인 것으로 보이는 흉기도 발견됐습니다.



경찰이 CCTV를 확인한 결과 아버지는 어제 오전 서울로 출근했고, 이후 이 집을 드나든 외부인은 없던 것으로 드러났습니다.



오늘 자정 무렵엔 집 안에서 다투는 소리와 비명이 들렸다는 이웃 진술도 확보했습니다.



[이웃 주민 : 인사성도 엄청 밝고, 둘이 또 맨날 붙어 다녔거든요, 동생이랑 형이랑.]



경찰은 관련 정황과 주변 가족들 진술로 볼 때 A 군이 어머니와의 불화 등을 이유로 범행을 저지른 뒤 스스로 목숨을 끊은 걸로 보고 수사를 벌이고 있습니다.



경찰은 숨진 일가족 3명의 정확한 사인을 확인하기 위해 국과수에 부검을 의뢰하고, 휴대전화와 컴퓨터 등의 포렌식도 진행할 계획입니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 정용화)