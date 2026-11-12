"죽고 싶다" 아파트에 불…주민 구하던 경비원 심정지

<앵커>



어제(11일) 전남광주의 한 아파트에서 40대 남성이 불을 질렀습니다. 긴박한 상황에서 주민들을 챙기던 70대 경비원이 심정지 상태로 발견됐습니다.



KBC 양휴창 기자의 보도입니다.



<기자>



아파트 창문 밖으로 새빨간 불길이 피어오르고 검은 연기가 솟구칩니다.



계단 곳곳은 검게 그을렸고, 화재 당시 긴박했던 상황을 보여주듯 벗겨진 버선과 신발이 나뒹굽니다.



어제저녁 6시 반쯤 전남광주 북구 운암동 21층 규모 아파트 6층에서 불이 났습니다.



[주민 : 연기가 까맣게 들어와 가지고. 왜 뭔 전기 탄 냄새가 나지 이상하다 그러고 나갔더니 연기가 자욱해 버리더라고요.]



이 불로 70대 경비원을 포함한 3명이 중상을 입고, 11명이 연기를 들이마시는 등 총 14명이 병원으로 옮겨졌습니다.



불은 아파트 6층에서 났지만, 70대 경비원은 불이 난 세대를 확인하다 이곳 13층에서 심정지 상태로 발견됐습니다.



주민들의 안전을 살피려다 변을 당한 경비원의 소식에 안타까움이 커집니다.



[주민 : 저희 나오면서 만났는데. 놀라 가지고 올라가 보신다고 그러고 올라가셨거든요. 열심히 성실하시고 안타까워요.]



함께 일하던 직원들도 평소 성실하고 친절했던 경비원으로 기억합니다.



[동료 경비원 : 주민들한테 친절하게 잘하고 자기 근무 열심히 하시고 그런데 마음이 안 좋죠.]



[아파트 관리소 직원 : 74세 분을 계속 쓰는 이유가 뭐겠어요. 주민들하고 충돌도 없고 성실하시니까.]



이번 화재는 6층에서 어머니와 함께 사는 우울증을 앓고 있는 40대 아들이 술에 취해 "죽고 싶다"고 말한 뒤 옷에 고의로 불을 붙이면서 시작된 것으로 파악됐습니다.



경찰은 고의로 불을 낸 40대 남성을 현주건조물방화치상 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 김학일 KBC, 화면제공 : 시청자)



KBC 양휴창