여전히 입 다문 살인 피의자…구속영장 청구

<앵커>



서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의로 체포된 50대 남성에게 구속영장이 청구됐습니다. 피의자가 여전히 입을 닫고 있는 가운데, 경찰은 사실혼 관계였던 여성과 피해자 사이에 있었던 또 다른 범죄가, 살해 동기로 작용했을 가능성에 주목하고 있습니다.



이세현 기자의 보도입니다.



<기자>



서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의로 체포된 50대 피의자 A 씨는 이틀째 진술을 거부하고 있습니다.



하지만 범행 전후 행적은 조금씩 드러나고 있습니다.



A 씨는 사건 전날 흉기와 번개탄을 구입했고, 공유 숙박업소 앞에서 피해자와 만나 함께 숙소로 들어간 3시간 뒤에 혼자 나와 근처에 흉기와 부서진 휴대전화를 버린 거로 조사됐습니다.



계획 범행이 의심되는 대목입니다.



[(계획범죄 정황 확인된 거 있습니까?) …….]



여전히 범행동기는 오리무중인데 경찰은 다른 별건 범죄와의 연관성을 들여다보고 있습니다.



경찰은 앞서 피의자와 사실혼 관계였던 20대 여성을 피해자에게 성매매와 절도를 지시한 혐의로 수사하면서 지난 8일 구속영장을 신청했고, 공소청은 범행 당일인 어제(11일) 오전 해당 여성과 영장 청구 전 면담을 진행할 예정이었던 것으로 파악됐습니다.



영장 청구 직전 사건이 발생한 만큼, 경찰은 사실혼 관계였던 여성을 보호하려고 A 씨가 범행 사정을 알고 있는 피해자를 살해했을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.



피해자는 쉼터에서 보호받던 '위기 청소년'으로, 최근 돌연 사라져 쉼터 측이 실종신고를 한 사실도 뒤늦게 드러났습니다.



경찰은 일단 확보된 증거를 바탕으로 A 씨에 대해 살인혐의로 구속영장을 신청했고, 공소청은 오늘 오후 영장을 청구했습니다.



원민경 성평등부 장관은 어젯밤 SNS에 "보호의 손길 절실했던 청소년이 가정과 공적 지원체계에서 지켜지지 못했다"며 안타까움을 토로했습니다.



(영상편집 : 윤태호)