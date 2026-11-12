페달·운전대 없는 '사이버캡'…한국서 자율주행은?

<앵커>



테슬라가 자율주행 로봇 택시 사이버 캡을 우리나라에 처음 공개했습니다. 운전자의 조작 없이 스스로 주행하기 때문에 운전대도 브레이크 페달도 없습니다. 물론 이 정도 수준은 아니지만 일반 테슬라 차량에서도 현재 FSD라는 자율주행 보조 기능을 사용할 수 있습니다. 그런데 국내에서 판매된 테슬라 24만 대 가운데 실제로 이 기능을 쓸 수 있는 차량은 20%에 불과한데요.



이게 어떻게 된 건지 김태원 기자 리포트 먼저 보시고 이야기 더 나눠보겠습니다.



<기자>



평일 오전 이른 시간에도 대형 쇼핑몰 로비가 황금빛 차량을 둘러싼 사람들로 북적입니다.



테슬라의 무인 자율주행 택시 '사이버캡'이 우리나라에 최초로 전시됐습니다.



[갈현석/경기 오산시 : 10시에 연다고 해서 9시 30분부터 와서 시간 맞춰서 들어왔어요. 사이버캡이 진열된다고 하길래 실물로 보고 싶어서.]



차 안에는 운전대도, 엑셀과 브레이크 페달도 없습니다.



인간의 개입 없이 레벨4 수준의 자율주행으로 운행되기 때문입니다.



우리나라에는 아직 시판 계획이 없지만 미국 텍사스주에선 이미 상용화돼 있습니다.



[신호등이나 정지 표시, 심지어 비보호 좌회전 같은 기본적인 법규들도 정확하게 잘 지켰습니다.]



국내에 있는 테슬라 차들도 사이버캡보다는 못하지만, 2단계 자율주행 기술을 써서 운전을 할 수 있습니다.



풀 셀프 드라이빙, 이른바 FSD라고 불리는 주행 보조 기능을 사용하면, 크게 사람이 손을 대지 않아도 운전대가 돌아가면서 방향과 속도를 제어합니다.



[박현우/테슬라 차주 : 운전에 대한 부담감은 사라졌습니다. 가족들도 그것에 대해 만족도가 좋고요.]



하지만 국내 테슬라 약 24만 대 중 FSD를 쓸 수 있는 건 10대 중 2대꼴, 미국산 5만여 대뿐입니다.



미국산은 한미 FTA에 따라 미국 기준을 충족하는 걸로 국내 인증을 면제해 줬습니다.



하지만 나머지 70% 이상, 중국산 테슬라는 구조도 똑같고 FSD를 쓸 수 있지만 기능을 막아뒀습니다.



문제는 테슬라도 도입에 적극적이지 않다는 겁니다.



지난달 국토부에 신청서를 제출했는데 인터넷 화면을 복사해서 붙인 6쪽짜리 문서인 걸로 취재됐습니다.



[최영석/원주한라대학교 미래모빌리티공학과 객원교수 : (FSD가) 안돼도 잘 팔리는데 지금 뭐 그것까지 되게 합니까? 자원을 한국에다가 투입한다고 차가 더 잘 팔릴까요?]



국토부는 테슬라가 낸 서류가 상당 부분 부족하다며 신중한 입장입니다.



(영상취재 : 이무진·최대웅·양현철, 영상편집 : 신세은, 화면출처 : 유튜브 좌니잔)



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<앵커>



이 내용 취재한 김태원 기자 나와 있습니다.



Q. 테슬라, FSD 국내 도입에 적극적이지 않은 이유?



[김태원 기자 : 그래서 테슬라 측에 직접 문의를 했는데 제대로 된 답변을 하지 않았습니다. 시장에서는 테슬라가 급할 이유가 없다고 얘기합니다. 이미 우리나라에서 FSD 없이도 벤츠와 BMW를 이기고 수입차 시장에서 아홉 달 연속 1위를 차지하고 있거든요. 지금도 이렇게 잘 팔리는데 굳이 한국 정부에 서류를 내고 복잡한 검증을 돈을 내면서까지 할 필요가 있냐, 이런 해석이 나오고 있습니다.]



Q. 중국산 테슬라 차량 구매자들은 어쩌나?



[김태원 기자 : 그런 기대가 분명히 있었을 텐데 차를 판 회사가 소극적이니까 뭘 할 수가 없는 상황이죠. 또 최근에는 FSD 관련된 법원의 판단도 있었습니다. 테슬라가 일부 차주들에게 FSD 옵션이라는 이름으로 900만 원을 받기까지 했는데 몇 년 동안 제대로 기능이 구현되지 않아서 차주들이 단체로 소송을 걸었습니다. 그런데 최근에 법원이 이걸 돌려주지 않아도 된다고 판단한 겁니다. 테슬라가 말한 FSD 옵션이 사이버 캡 이상의 완전 자율주행 옵션이 아니기 때문에 이 기능이 어느 정도 구현됐다고 법원이 판단한 거죠. 테슬라 입장에서는 이런 판결도 있고 더 급할 게 없어진 셈입니다.]



Q. 'FSD 도입' 국토부 입장은?



[김태원 기자 : 서류가 부족하면, 더 제대로 보완해서 가져오라고 하든가, 아니면 제대로 안전 기준을 시험해 보자고 하든가 이렇게 얘기할 수 있는데 구체적인 움직임이 없습니다. 테슬라가 적극적이지 않은 상황에서 국토부가 먼저 나서지 않겠다는 것으로 읽히는데요. 중국산 테슬라 일부 운전자들은 최근 국토부 장관이 집값 관련해 올린 SNS 글에 FSD 기능을 활성화해 달라, 이런 댓글을 잇따라 달면서 불편함을 호소하기도 했습니다. 이런 상황을 종합해 보면 국토부와 테슬라 각각의 입장이 얽혀 있는 상황에서 단기간에 이 문제가 풀리기는 쉽지 않아 보입니다.]



(영상취재 : 이무진·최대웅·양현철, 영상편집 : 신세은)