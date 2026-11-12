"5천 명 적발" 홍보하더니…하루 만에 뒤집힌 정책

<앵커>



그런데 올해, 비만치료제를 몰래 국내로 들여오다 적발된 사례만 5천 건이 넘습니다. 이렇게 불과 얼마 전까지 유해 의약품으로 지정했던 제품을 왜 갑자기 국내 반입이 되도록 허용한 건지, 식약처와 관세청 모두 그 배경에 대해선 명확한 설명을 내놓지 않고 있습니다.



이어서 엄민재 기자가 보도합니다.



<기자>



'비만약 성지'로 불리는 서울 종로의 약국 거리입니다.



약국 안은 조금이라도 싸게 비만 주사제를 사려는 사람들로 가득합니다.



[약사 : 얼지 않게 냉장보관 해주시고요.]



일본 약도 반입이 허용된다는 소식을 듣고 가격을 다시 묻는 손님도 있습니다.



[마운자로 구매자 : 이거 일본에서 처방된다고 그러잖아요. 혹시 가격이 싸지진 않나요?]



이곳에서 한 달 치 30만 원 안팎인 비만 주사제를, 일본에서는 반도 안 되는 가격에 살 수 있습니다.



비싼 값을 치르고 약을 사는 사람들에게 하루아침에 바뀐 규정은 허탈할 수밖에 없습니다.



[A 씨/마운자로 구매자 : 원래 그렇잖아요, 우리나라는. 주먹구구식이 많으니까, 그냥 그런가 보다 해요.]



[최수연/마운자로 구매자 : 아는 분이 일본에서 처방을 받아서 하는데 싸다고 그러더라고요. 일본 갈 일이 있으면, (저도) 들여오고 싶어요.]



관세청은 어제(11일)까지도 해외에서 마운자로와 위고비를 사왔는지 관광객들 짐을 하나하나 열어가면서 적발을 해왔습니다.



그리고는 기자들을 불러 모아서 5천 명 넘게 붙잡았다면서 대대적으로 홍보까지 했습니다.



[이진희/관세청 통관국장 (지난 9월) : 해외에서 반입되는 마운자로와 위고비는 식약처가 관세청에 통보한 유해 의약품에 해당합니다.]



그랬던 기관들이 왜 정책을 바꿨는지 제대로 된 해명을 내놓지 않고 있습니다.



식약처는 해외 직구를 막아달라고 했을 뿐 공항에서 적발해달라고 요청한 적이 없다고, 관세청은 식약처가 준 약품 목록에 따라 막아왔을 뿐이라고 서로에게 책임을 미루고 있습니다.



[B 씨/마운자로 구매자 : (정책 결정이) 투명하지 않다고 생각해요. 그게 투명했다면 지금 불만이 나올 일이 없을 테고. 소비자들이 알기 쉽게 이야기하고 소통하는 그런 게 (필요하다고)….]



어제까지는 국민 안전을 위협하는 물건이 오늘은 왜 안전해진 건지, 제대로 된 설명 없이 뒤집은 정책에 정부 신뢰만 떨어졌다는 평가가 나옵니다.



(영상편집 : 이소영, VJ : 정한욱)