"여행비 뽑고도 남아"…첫날부터 쏟아진 '인증샷'

<앵커>



일본에서 산 비만치료제 마운자로 등을 오늘(12일)부터 국내로 들여올 수 있게 됐습니다. 국내보다 저렴한 가격에 구매할 수 있다 보니, 일부 일본 병원은 우리 국민을 겨냥해 원정 구매를 유도하는 마케팅까지 벌이고 있습니다.



정성진 기자가 취재했습니다.



<기자>



어제 저녁 7시 42분, 일본 도쿄의 한 병원이 SNS에 올린 글입니다.



'드디어 마운자로의 한국 반입이 허용된다'며 한국어 진료와 호텔 배송 등을 적극 홍보합니다.



정부의 반입 허용 발표 이후 3시간도 채 되지 않아 한국 관광객 모집에 나선 겁니다.



일부 병원은 직접 방문하지 않고도 약을 타 갈 수 있다고 광고합니다.



[(여행 중에 배송을 받아 볼 수도 있나요?) 네, 그렇게 해드립니다. (상담은 어떻게 진행될까요?) 안 오셔도 돼요. 웹으로 하시면 됩니다.]



SNS에선 반입 첫날부터 이른바 '스시자로' 구입 인증샷과 값싼 '성지'를 찾는 글들이 쏟아졌습니다.



[저 샀습니다, 3개월.]



일본에서 구매 경력이 있는 경우 더 저렴한 가격을 안내받기도 합니다.



마운자로 7.5mg 기준 3개월 치 가격은 약 58만 원, 국내보다 3분의 1 저렴한 수준입니다.



[표광민/일본 관광객 : 항공권이나 숙박 가격이나 이런 걸 제외하더라도 저한테 남는 돈이 많기 때문에 다시 일본으로 가서 구매해 올 계획입니다.]



다음 주 일본 후쿠오카 왕복 항공권은 40만 원 안팎이면 구할 수 있습니다.



일본 일부 병원에선 3개월 치 마운자로 약값이 국내보다 100만 원 가까이 저렴하기 때문에 일본 원정 처방에 나서는 사람들이 늘어날 수 있습니다.



문제는 안전 관리입니다.



해외 처방 이력은 국내에 공유되지 않아 대리 처방, 이중 처방 등 오남용이 우려됩니다.



[김정환/강남을지대병원 가정의학과 교수 : 환자가 어디서 어떻게 처방을 받아왔는지 일일이 다 추적을 할 수도 없는 상황이다 보니까 누군가가 대신 이거를 구매해 주고 이런 방법들이 앞으로도 생길 가능성이….]



반입한 약을 먹고 부작용이 생길 경우, 국내에서 구제받기도 어렵습니다.



국내와의 약값 차이가 해소되지 않는다면 원정 구매 수요는 쉽게 줄지 않을 것으로 보입니다.



일본은 마운자로를 건강보험에 등재해 약가를 관리하기 때문에 관광객이 부담하는 비급여 가격도 국내보다 저렴한 반면, 국내에선 아직 건강보험 심사가 진행 중입니다.



국산 비만치료제 등장에 이어 일본 치료제 반입까지 허용됐지만 비만치료제 제약사들은 당장 가격을 내릴 계획은 없다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박진호·김세경·최대웅, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 전유근, 화면출처 : 스레드)