"젠슨 황, 강제 소환할 수도"…백악관서도 '충돌'

<앵커>



미국 공화당에서도 젠슨 황을 강제 소환할 수 있다는 경고가 나왔습니다. 중간선거에서 압승한 민주당은, 트럼프 행정부에 대한 대대적인 조사를 예고했습니다.



워싱턴 전병남 특파원의 보도입니다.



<기자>



존 물레나르 미 하원 미중전략경쟁특위 위원장이 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 강제 소환 가능성을 공개 경고했습니다.



현지시간 11일 "특위의 비공개 브리핑에 출석하지 않거나 다른 일정을 제시하지 않을 경우, 소환장을 발부할 수 있다"고 밝힌 겁니다.



앞서 미 하원은 지난 5일 젠슨 황 CEO에게 서한을 보내 비공개 브리핑에 참석하라고 요구했습니다.



[마이크 존슨/미 하원의장 : 국가 안보가 걸린 만큼, 우리 모두에게 분명 우려가 큰 사항입니다. 당연히 우려할 수밖에 없습니다.]



특히 민주당은 젠슨 황과 엔비디아 관련 의혹에 대한 모든 문서를 보존하라고 백악관 비서실장과 국무장관, 상무장관에 서한을 보내는 등 대대적인 조사를 예고하며 트럼프 행정부를 정조준했습니다.



[척 슈머/미 민주당 상원 원내대표 : 지켜야 할 건 국가 안보인데, 트럼프는 젠슨 황 감싸기에 여념이 없었습니다.]



백악관 상황실 회의에서도 엔비디아를 둘러싼 갈등이 불거졌습니다.



뉴욕타임스는 "지난 5일, 베선트 재무장관이 앨리스 황과 연관된 싱가포르 기업 메가스피드를 수출 통제 명단에서 제외한 이유를 러트닉 상무장관에게 따져 물으며, 두 장관이 공개 충돌했다"고 전했습니다.



미 상무부는 메가스피드가 첨단 AI 칩을 중국에 우회 수출했던 싱가포르와 말레이시아 등에 대한 수출 통제 강화 방안을 뒤늦게 추진 중인 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 황세연)