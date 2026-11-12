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"호텔서 목격" 상대는 임원…'비밀 계약' 증언까지

이강 기자
작성 2026.11.12 20:17 조회수
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<앵커>

보신대로 엔비디아 고위 임원과의 새로운 불륜 의혹까지 터지면서 이제 젠슨 황은 벼랑 끝에 몰리게 됐습니다. 

계속해서 이강 기자입니다.

<기자>

젠슨 황 CEO의 또 다른 불륜 상대로 지목된 인물은 엔비디아 헬스케어 부문 부사장, 킴벌리 파월입니다.

뉴욕타임스는 젠슨 황과 파월이 지난 3월 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 연례 개발자회의 당시 근처 호텔에서 애정행각을 벌이는 모습이 목격됐다고 보도했습니다.

한 목격자가 이를 휴대전화로 촬영하자, 젠슨 황의 경호팀이 목격자를 격리한 뒤 비밀유지계약서에 서명하도록 했다는 증언도 나왔습니다.

뉴욕타임스 기자가 전화로 관련 내용을 묻자, 젠슨 황은 "나에게 직접 연락해서는 안 된다고 생각한다"고 말한 뒤 전화를 끊은 것으로 전해졌습니다.

엔비디아는 공식 입장을 내놓지 않았고, 파월 부사장도 취재에 응하지 않았습니다.

파월은 젠슨 황에게 직접 보고하는 60명의 고위 임원 가운데 한 명으로, 엔비디아의 핵심 경영진입니다.

2008년 엔비디아에 입사한 뒤 헬스케어 사업개발 이사, AI 사업개발 담당 선임이사를 거쳐, 2017년 헬스케어 부문 부사장에 올랐습니다.

[킴벌리 파월/엔비디아 부사장 (지난해 10월) : 그(젠슨 황)는 헬스케어 분야를 사랑합니다. 여러분들 가운데 젠슨 황을 만나본 적 있는 사람들은 알겠지만, 그는 매우 친절하죠. 우리 리셉션에도 자주 옵니다.]

이번 의혹은 단순한 사생활 논란을 넘어 엔비디아의 내부 통제와 기업 지배구조 문제로 번지고 있습니다.

엔비디아는 행동강령을 통해 사적 관계 등 이해충돌을 일으킬 수 있는 상황을 피하도록 규정하고, 부적절한 행위에 대한 제보가 접수되면 즉각 조사하도록 명시하고 있습니다.

(영상편집 : 박선수, 화면출처 : 유튜브 'NVIDIA')
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