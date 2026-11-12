안보 논란에 추가 불륜 의혹까지…'해임' 위기

<앵커>



다음 소식입니다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO에 대한 해임 논의에 착수했습니다. 중국 스파이로 의심받는 여성과 불륜에 이어, 이번엔 부하 임원과의 또 다른 불륜 의혹까지 제기된 겁니다. 젠슨 황은 33년 전 자신이 세운 회사에서 쫓겨날 위기에 놓였습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



현지시간 11일 저녁 엔비디아는 긴급 이사회를 열고 젠슨 황 CEO 해임 논의에 들어갔습니다.



이사회는 지난 8일 불륜을 인정했을 때만 해도 젠슨 황에 대한 신뢰를 유지했지만, 국가 안보 논란이 확산한 데 이어 사내 임원과의 추가 불륜 의혹까지 불거지면서 사흘 만에 기류가 바뀌었습니다.



화상으로 진행된 회의에선 후임을 물색하는 방안과 정식 후임을 정할 때까지 임시 CEO를 세우는 방안 등이 논의된 걸로 알려졌습니다.



임시 CEO로는 콜렛 크레스 엔비디아 최고재무책임자가 유력하게 거론되고 있습니다.



또, 젠슨 황을 회사에서 완전히 내보내지 않고 이사회 의장으로 옮기는 절충안도 검토된 걸로 전해졌습니다.



[데이비드 요피/하버드대 경영대학원 교수 : 이사회가 쉽게 풀 수 있는 문제냐고요? 아닙니다. 아주 복잡해질 겁니다. 더구나 젠슨 황에게는 후계자가 없습니다.]



엔비디아 이사회는 11명 가운데 과반이 찬성하면 CEO를 해임할 수 있습니다.



젠슨 황은 엔비디아 지분이 3.6%에 불과하고 차등의결권도 없어서 이사회 결정을 뒤집을 방법이 마땅치 않습니다.



이틀 연속 하락했던 엔비디아 주가는 정규장에서 3% 가까이 반등했지만, 해임 가능성이 거론되자 시간 외 거래에서 9% 정도 급락했습니다.



[댄 아이브스/주식 애널리스트 : 젠슨 황은 엔비디아 주주들에게 슈퍼히어로 같은 존재입니다. 엔비디아가 AI로 방향을 튼 것도 젠슨 황 덕분입니다. 그래서 많은 투자자에게 이번 일이 훨씬 더 고통스러운 겁니다.]



일론 머스크 스페이스 X CEO는 해임 위기에 놓인 "젠슨 황을 영입하자"는 SNS 글에 그럴 수 있다면 "영광"이라고 답했습니다.



젠슨 황의 거취에 따라 엔비디아는 물론, AI 산업 전반에 큰 파장이 예상됩니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 박춘배)