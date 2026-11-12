'성북구 살해' 피해자, 쉼터 외출 상태서 살해…단기 쉼터로는 연계 안 돼

▲ 서울 성북경찰서

서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 15세 여성이 청소년쉼터에서 보호받던 위기청소년으로, 사건발생 전 쉼터 측이 경찰에 실종신고를 했던 것으로 파악됐습니다.또, 피해자는 보호기간이 최대 7일인 일시쉼터를 주로 이용했으며, 단기·중장기쉼터로 연계되지는 않은 것으로 드러났습니다.오늘(12일) 성평등가족부에 따르면 서울 성북구 정릉동에 있는 공유숙박업소에서 숨진 A(15)양을 보호하고 있던 청소년쉼터는 사건 발생 전 경찰에 A 양에 대한 실종신고를 했습니다.A 양이 쉼터 종사자와 함께 외출했다가 통금시간을 넘기고도 쉼터에 돌아오지 않았기 때문입니다.쉼터는 신고 이후 A 양 부모와 연락을 주고받으며 경찰과 함께 A 양의 행방을 추적했으나, A 양은 결국 숨진 채 발견됐습니다.A 양은 중학생 나이지만 학교 대신 수도권에 있는 청소년쉼터를 오가며 생활한 것으로 알려졌습니다.청소년쉼터는 가출, 가정폭력, 아동학대 등으로 거리에 내몰린 위기청소년을 보호하고 숙식을 제공하는 시설입니다.보호 기간에 따라 일시쉼터, 단기쉼터, 중장기쉼터로 나뉘고, 피해자는 최대 7일 머무를 수 있는 일시쉼터를 주로 이용했습니다.A 양은 최대 보호기간이 2년과 4년인 단기쉼터와 중장기쉼터 입소를 희망하지는 않은 것으로 전해졌습니다.성평등부 관계자는 "일시쉼터에서 퇴소하게 되면 인근에 있는 단기쉼터로 연계하도록 매뉴얼화되어 있긴 하다"며 "성폭력과 아동학대 등 복합적인 위기 상황이 있어 퇴소가 어려운 경우에는 (보호기간을) 연장할 수도 있다"고 설명했습니다.이어 "(A 양의) 가정 내 갈등과 성착취 피해 등은 쉼터에서도 충분히 인지하고 있었던 것으로 판단된다"며 "(A 양이) 일시쉼터를 선호했던 것인지, 단기쉼터로 연계하기는 어려웠던 것인지는 추가 확인이 필요한 사항"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)