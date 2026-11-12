미국 특사, 푸틴·젤렌스키 차례로 만난다…종전 협상 돌파구 찾나

▲ 크렘린궁에서 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단 맞이하는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

이틀간의 3자 종전협상을 중재한 미국 특사들이 12일(현지시간) 러시아·우크라이나 정상을 잇달아 만나 추가 진전 방안을 논의합니다.러시아 관영 타스통신 등에 따르면 미국 대통령 특사인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프는 이날 오전 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나기 위해 모스크바에 도착했습니다.키릴 드미트리예프 러시아 대통령 투자·대외경제협력 특사가 공항에서 국가대표팀 유니폼 외투를 입고 두 사람을 맞이했습니다.두 사람은 전날 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 이틀간 열린 러시아·우크라이나 간 종전협상을 중재한 뒤 모스크바로 이동했습니다.도널드 트럼프 대통령의 사위인 쿠슈너는 기자들과 만나 러시아·우크라이나 정상과의 순차 회동에 대해 "우리가 논의했던 일부 사안에서 더 많은 진전을 이루기 위한 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "그 사안들에서 일부 돌파구와 기회가 보인다"고 덧붙였습니다.미국 특사들은 이날 푸틴 대통령과 회동을 마친 뒤 아일랜드 더블린으로 이동해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만날 예정입니다.젤렌스키 대통령은 더블린에서 열리는 유럽정치공동체(EPC) 정상회의에 참석합니다.전날까지 열린 3자 종전협상에서는 유럽 안보 문제가 핵심 의제로 부상했습니다.러시아·우크라이나의 안보 보장 문제를 유럽의 안보 차원에서 논의할 필요성에는 큰 이견이 없지만 논의 절차나 방식을 놓고선 미국과 유럽, 러시아·우크라이나 입장이 엇갈리는 상황입니다.러시아는 유럽 안보 구조를 종전협상의 핵심 의제로 삼아야 한다면서도 유럽을 배제한 채 미·러·우크라 3자 형식으로 논의해야 한다고 주장합니다.반면 미국과 유럽, 우크라이나는 종전협상에 유럽이 참여해야 한다는 입장입니다.휴전과 유럽 안보 논의의 순서를 두고도 러시아와 유럽 간 입장이 극명하게 갈립니다.유럽 측은 유럽 안보 논의에 앞서 휴전이 먼저 이뤄져야 한다는 입장이지만 러시아 측은 "휴전은 우크라이나의 군사적 손실을 만회하기 위한 것"이라며 이를 거부하고 있습니다.9개월 만에 협상이 재개되면서 종전 논의가 속도를 내고 있지만 러시아와 우크라이나 간 교전은 계속되고 있습니다.우크라이나 수도 키이우에서는 이날 9층 건물이 러시아 드론 공격을 받아 1명이 사망했습니다.러시아 지역 당국은 밤새 모스크바, 툴라 등으로 향하던 드론 5대를 격추했다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)