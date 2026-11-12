싱가포르, 중국 기업 해외 진출 발판이었는데…젠슨 황 사태로 타격 불가피

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

싱가포르가 그간 중국 기업들의 해외 진출을 위한 최대 교두보 역할을 해왔지만, 최근 엔비디아 인공지능(AI) 반도체 중국 밀반출 의혹을 계기로 서방과 중국 양쪽으로부터의 감시가 한층 강화될 것으로 보입니다.12일(현지시간) 홍콩 일간 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 수년간 중국 내수 시장이 부진하자 식품·음료부터 정보기술(IT) 분야까지 다양한 업종의 중국 기업들이 싱가포르에 대거 진출했습니다.중국 커피시장 1위 프랜차이즈 루이싱커피는 2023년 싱가포르를 시작으로 해외 진출에 착수해 지난 9월 100번째 싱가포르 매장 문을 열었습니다.2019년 해외 시장 중 처음으로 싱가포르에 발을 디딘 중국 밀크티 브랜드 차지(Chagee)도 이곳을 테스트베드 삼아 올해 한국을 비롯해 세계 시장의 문을 두드리고 있습니다.중국 온라인 패스트패션 브랜드 쉬인, '원신' 등 여러 작품을 히트시킨 중국 대형 게임회사 호요버스(미호요)도 지난 수년 사이 글로벌 본사를 싱가포르로 이전했습니다.그 결과 중국 당국 통계에 따르면 지난해 중국의 싱가포르에 대한 해외직접투자(ODI) 금액은 169억 달러(약 22조 5천억 원)에 달했습니다.다른 동남아 국가 전체, 또는 미국·유럽연합(EU)에 대한 중국발 ODI 규모를 앞섰습니다.싱가포르는 중화계 주민이 다수를 차지하면서도 영어를 공용어로 사용하고 다국적 기업들이 밀집해 있습니다.중국 기업들에 친숙하면서도 국제적 경험을 쌓기 좋은 환경을 제공한다는 평가를 받습니다.세계 최고 수준의 대학들과 우수한 경영학 석사(MBA) 프로그램 등으로 탄탄한 인재 풀을 갖췄으며, 안정적인 법치·규제 환경으로 예측 가능성이 높아 장기적인 기업 경영·투자에 적합하다는 것도 강점으로 꼽힙니다.차지의 유진 리 아시아태평양지역 최고마케팅책임자(CMO)는 글로벌 금융 허브이자 고도로 발달하고 국제적 감각을 갖춘 소비자 시장인 싱가포르는 "우리에게 중요한 '학습 시장'"이라면서 이곳에 지역 연구개발(R&D) 센터를 설립했다고 소개했습니다.특히 미중 무역전쟁과 코로나19 팬데믹(대유행) 등을 거치면서 지정학적 위험을 피하려는 중국 기업들이 본거지를 싱가포르로 옮겨 출신 국가를 위장하려는 '싱가포르 워싱' 현상이 확산했습니다.하지만 미중 기술경쟁 격화로 AI·반도체 등 분야가 전략적으로 민감한 영역이 되면서 싱가포르를 거친 중국 기업 활동에 대한 미국 등 서방의 조사·감시가 갈수록 강해지고 있습니다.틱톡 모기업 중국 바이트댄스는 미국 내 틱톡 퇴출 압박에 대응해 틱톡 사업 상당 부분을 싱가포르로 옮기고 싱가포르 국적자 추쇼우즈를 최고경영자(CEO)로 기용했지만, 결국 미국 내 사업을 미국 기업 컨소시엄에 매각해야 했습니다.게다가 이번에 젠슨 황 엔비디아 CEO와 불륜 관계이자 중국 스파이 의혹을 받는 황러(앨리스 황)가 싱가포르 기업 메가스피드를 통해 최소 75억 달러(약 10조 원) 규모의 엔비디아 AI 반도체를 중국 기업들에 몰래 빼돌렸다는 혐의가 제기된 것은 이런 감시 강화의 결정적인 계기가 될 것으로 보입니다.중국 정부도 지난 4월 싱가포르에 본사를 둔 중국계 AI 스타트업 마누스가 메타에 매각되는 거래를 불허해 결국 매각을 무산시키는 등 중국 기업들의 싱가포르 사업을 옥죄고 있습니다.왕옌보 홍콩대 경영대학원 부교수는 "특히 전략적 분야의 중국 벤처기업들이 본국의 규제 준수 문제를 고려하지 않은 채 해외로 이전해 별도 법인을 설립하기는 이제 쉽지 않을 것"이라면서 중국 본토의 IT 기업들이 홍콩이나 싱가포르를 거점으로 미국 자본을 유치하던 시대는 사실상 막을 내렸다고 지적했습니다.존슨 마 다우존스 리스크·규제 준수 담당 이사는 싱가포르가 앞으로도 지정학적 리스크의 영향을 덜 받는 소매업이나 물류업 등 분야의 중국 기업들을 계속 유치할 것이라고 전망했습니다.