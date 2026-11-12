'대전 유스 출신' 김지호, 오스트리아 잘츠부르크 이적

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▲ 대전 유스 출신 김지호

프로축구 K리그1 대전하나시티즌과 준프로 계약을 맺었던 유망주 김지호가 오스트리아 명문 레드불 잘츠부르크로 이적합니다.대전 구단은 김지호가 잘츠부르크 이적을 확정했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.잘츠부르크 구단도 공식 홈페이지를 통해 김지호 영입을 발표하며, 장기 계약을 체결하고 2027년 여름에 합류할 거라고 전했습니다.2009년생 윙포워드인 김지호는 대전 12세 이하(U-12) 팀을 시작으로 U-15, U-18 팀인 충남기계공고까지 거친 '성골 유스' 출신 선수입니다.올해 4월엔 대전과 준프로 계약을 맺을 정도로 가능성을 인정받았습니다.대전 구단은 김지호가 188cm의 큰 키에도 스피드와 가속력이 뛰어나며, 간결한 드리블과 빠른 템포로 상대 수비 라인을 허무는 능력이 탁월하다고 소개했습니다.여기에 김지호는 양발을 자유자재로 쓸 수 있고, 슈팅 정확도도 높다는 평가를 받습니다.김지호가 합류할 잘츠부르크는 세계적인 골잡이로 성장한 엘링 홀란(맨체스터 시티)과 한국 국가대표 황희찬(샬케) 등이 거쳐 간 팀입니다.오스트리아 분데스리가에서 17회 우승을 차지했고, 2026-2027시즌엔 12라운드까지 2위(승점 30)를 달리고 있습니다.김지호는 "대전하나시티즌에서 U-12부터 준프로까지 성장하며 많은 것을 배웠다. 제게는 단순한 팀을 넘어 선수로 성장할 수 있게 해준 소중한 터전이었다"면서 "대전에서의 시간과 추억을 잊지 않고 더 큰 무대에서 성장한 모습으로 보답하겠다"고 말했습니다.(사진=대전하나시티즌 제공, 연합뉴스)