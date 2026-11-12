중국 "엔비디아 간첩설은 미국의 중국 기술 봉쇄 구실 찾기"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

젠슨 황 미국 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대가 중국의 간첩이라는 의혹이 제기된 상황에서 중국 정부는 미국에 중국 과학·기술을 봉쇄하려는 시도를 중단하라고 요구했습니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 12일 브리핑에서 미중 정상회담을 앞두고 불거진 이 문제가 미국의 중국에 대한 첨단 기술 수출 제한으로 이어진다면 어떻게 대응할 것인지에 관한 질문에 "중국의 과학·기술 진보는 자주적 혁신과 개방적 협력에 의한 것"이라며 "미국은 이른바 '간첩' 서사를 꾸며내 과학·기술 봉쇄 실시를 위한 구실을 모색하는 것을 중단해야 한다"고 말했습니다.마오 대변인은 "중미 양국은 양국 정상의 교류에 관해 긴밀한 소통을 유지하고 있다"며 "우리는 미국과 함께 양국 정상의 중요 합의를 잘 이행하고, 존중·공평·대등에 기반한 중미 건설적 전략 안정 관계 구축을 추진할 의향이 있다"고 했습니다.중국 외교부는 젠슨 황 CEO가 지난 8일(현지시간) 불륜 사실을 시인한 이후 '중국 간첩설'이 이목을 끌자 관련 의혹을 중상모략으로 규정하며 전면 부인하고 있습니다.황 CEO의 불륜 상대로 알려진 앨리스 황(중국명 황러)은 싱가포르에 본사를 둔 클라우드 컴퓨팅 기업 메가스피드 인터내셔널의 임원을 자처해왔으나, 실상은 중국 정보기관인 국가안전부의 스파이라고 미국 정보기관은 보는 것으로 알려졌습니다.메가스피드는 엔비디아 칩을 최소 46억 달러(약 6조 8천억 원)어치를 구매한 것으로 알려졌습니다.이를 통해 중국 기업의 미국산 첨단 반도체 수출 규제 우회 통로로 쓰였을 가능성도 제기되고 있습니다.황 CEO의 스캔들에 이목이 쏠리는 상황에서 중국군 연계 대학 등 미국 블랙리스트에 오른 기관들이 엔비디아의 고성능 반도체를 사들인 정황도 속속 드러나고 있습니다.로이터통신에 따르면 중국 군사 기술 연구로 유명한 시베이공업대학은 지난달 엔비디아 H200 칩 2개를 87만 4천 위안(약 1억 7천595만 원)에 구매했습니다.H200은 첨단 인공지능(AI) 시스템을 학습시키고 실행하는 데 쓰이는 엔비디아의 최고 성능 칩 가운데 하나로 미국의 수출 허가 대상입니다.이는 군과 연계된 중국 기관들이 중국 내 공급업체를 통해 미국산 AI 연산 자원을 확보하고 있음을 보여주는 것이기도 합니다.마오닝 대변인은 시베이공대의 H200 칩 구매 문제와 관련한 질문이 나오자 "구체적인 상황은 알지 못한다"면서도 "미국의 대중국 반도체 수출 문제에서 중국의 입장은 일관되고, 동시에 우리는 미국이 국가 안보 개념을 일반화하고 각종 명목으로 차별적인 리스트를 만들어 중국 기관을 부당하게 탄압하는 것에 단호히 반대한다"고 말했습니다.마오 대변인은 앨리스 황이 현재 본국인 중국으로 돌아와 베이징에 체류 중이라는 외신 보도에 관한 질문에는 "나는 당신(기자)이 말한 상황을 알지 못한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)