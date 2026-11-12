수사자료 유출 전직 검사 1심 집행유예…"수사목적 벗어나"

▲ 법원

수사 과정에서 사건 관계인에게 자료를 유출한 혐의로 재판에 넘겨진 전직 검사가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5단독 류지미 판사는 지난 10일 공무상 비밀누설 등 혐의를 받는 검사 출신 박모 변호사에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했습니다.재판부는 사건 관계인이 개인정보가 담긴 계약서와 법인카드 사용 내역 등을 촬영하도록 한 행위가 개인정보보호법 및 금융실명법 위반에 해당한다고 판단했습니다.또 박 씨가 사건 관계인이 압수물을 촬영한다는 사실을 인식하고도 이를 허용했다며 공무상 비밀누설 혐의도 유죄로 인정했습니다.재판부는 "(제보자의) 기억을 환기하거나 진술의 정확성을 확인할 필요성은 인정되지만, 자료 전체의 사본을 유출한 것은 수사 목적의 범위 내 사용으로 볼 수 없다"고 지적했습니다.이어 "제보자가 압수물 등을 촬영해 반출하도록 하고 이를 민·형사 사건에 사용하게 한 점에서 죄책이 무겁다"고 밝혔습니다.다만 군납업체 뇌물 사건을 수사하는 과정에서 절차적 의무를 소홀히 해 범행에 이른 점과 개인적 이익을 위한 범행은 아닌 점 등을 양형에 고려했다고 덧붙였습니다.박 씨는 해당 판결에 불복해 지난 11일 법원에 항소장을 제출했습니다.박 씨는 서울중앙지검 검사로 재직하던 2019년 군납업체 뇌물 사건을 수사하면서 제보자이자 뇌물공여 공범인 A 씨가 다른 사건 관계자로부터 압수한 물품 사진 수십 장을 촬영하게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨가 촬영한 자료에는 압수수색 영장으로 확보된 금융거래 정보, 민감한 개인정보 등도 포함됐습니다.검찰(현 공소청)은 감찰 과정에서 당시 박 검사의 범죄 혐의를 포착해 개인정보보호법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.공무상 비밀누설 혐의는 고위공직자범죄수사처(공수처)에 이첩돼 별도로 기소됐으며, 이후 두 사건은 병합됐습니다.박 씨는 대검찰청 중간간부로 일하다 2024년 6월 일선 지검에 부부장급으로 전보됐고, 이후 검찰을 떠나 중소 법무법인 대표변호사로 활동 중입니다.(사진=연합뉴스)