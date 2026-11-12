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[자막뉴스] 뉴욕 건물 갑자기 와르르…최소 2명 '사망' 17명 '부상'

최재영 기자
작성 2026.11.12 17:59 조회수
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미국 현지시간 11일 오후, 뉴욕 브루클린에서 3층짜리 건물이 무너졌습니다.

이 사고로 지금까지 최소 2명이 숨지고 17명이 다쳤습니다.

뉴욕 소방당국은 부상자 전원을 병원으로 이송했으며, 이 가운데 4명은 위중한 상태라고 밝혔습니다.

사상자 중 7명은 어린이로 확인됐지만, 사망자 가운데 어린이가 포함됐는지는 아직 알려지지 않았습니다.

사고가 발생한 곳은 흑인과 아프리카계 카리브해인들이 많이 거주하는 지역인 플랫부시 지역입니다.

붕괴 원인은 아직 조사 중인데, 뉴욕시는 건물이 무너졌을 당시 인접 공터에서 신축 건물을 짓기 위한 굴착 공사가 진행 중이었다고 설명했습니다.

무너진 건물 잔해 대부분도 공사장 굴착 구덩이 안으로 무너져 내려 거대한 더미를 이루고 있습니다.

무너진 건물과 벽을 공유하던 인접 건물은 붕괴하진 않았지만, 외벽 일부가 뜯겨 나가 건물 내부가 그대로 드러나기도 했습니다.

소방관 약 250명이 현장에서 매몰자가 더 있는지 수색 작업을 벌이고 있습니다.

다만, 조란 맘다니 뉴욕 시장은 불안정한 잔해와 지하의 빈 공간 때문에 소방관들이 구조 작업에 상당한 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다.

당국은 밤늦게까지 수색을 이어가고 있어 추가 사상자가 나올 가능성도 있습니다.

(취재 : 최재영, 영상편집 : 홍진영 , 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)
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