'김승원 청탁 의혹' 브로커 양 모 씨에 징역 4년 구형

▲ 김승원 법무부 장관 후보자(왼쪽)와 브로커 양 모 씨

공소청이 더불어민주당 김승원 의원 '코로나19 신약 임상시험 청탁 의혹'에 연루된 제넨셀 설립자와 브로커에게 징역형을 구형했습니다.오늘(12일) 서울서부지법 형사10단독 성준규 판사 심리로 열린 제넨셀 설립자 강세찬 씨와 브로커 양수진 씨의 뇌물공여약속 등 혐의 결심 공판에서 공소청은 양 씨에게 징역 4년, 강 씨에게 징역 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.양 씨에게는 추징금 약 6억 110만 원도 함께 구형했습니다.두 사람은 제넨셀이 개발하던 코로나19 치료제의 임상 시험 계획 승인을 받는 과정에서 당시 국회의원이던 김승원 의원을 통해 식품의약품안전처에 신속한 처리를 요청하고, 이후 김 의원에게 정치 후원금 5백만 원을 제공하기로 한 혐의 등을 받습니다.공소청에 따르면 강 씨는 지난 2021년 10월 식약처로부터 임상 시험 계획 보완을 요구받은 뒤 양 씨에게 "임상 시험 계획 승인이 빨리 이뤄지게 도와달라"고 요청했습니다.양 씨의 부탁을 받은 김 의원은 당시 식약처장에게 임상 시험 계획을 신속히 처리해달라는 취지의 요청을 한 걸로 조사됐습니다.실제 식약처는 이로부터 2주 뒤 임상시험 계획을 승인했습니다.공소장에는 김 의원이 일이 잘되면 후원금으로 최대 5백만 원을 내달라는 취지로 말했다는 검찰 주장과 함께 양 씨가 강 씨에게 "승인 건으로 힘써주신 김승원 의원님께 5백만 원 후원금 부탁드립니다"라는 이메일을 보냈다는 내용 등이 담겼습니다.김 의원은 후원 계좌를 알려줬고, 강 씨가 송금하려 했지만 당시 모금 한도가 차 있어 실제 돈은 전달되지 않은 걸로 조사됐습니다.검찰은 김 의원에 대해 알선 대가로 후원금 5백만 원을 받기로 한 혐의가 인정된다면서도 "청탁 자체가 위법하다고 단정하기 어렵다"며 지난 2024년 12월 기소유예 처분했습니다.김 의원은 이에 불복해 헌법소원을 냈습니다.앞서 법무부 장관 후보자로 지명됐던 김 의원은 지난 9월 후보직에서 자진해서 사퇴했습니다.이들에 대한 선고는 내년 1월 14일 오전 10시에 내려집니다.(사진=연합뉴스)