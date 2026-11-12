[D리포트] 상세 첨부 마약 '야바' 적발…해상화물로 원료 밀반입

늦은 밤 해경이 한 남성을 긴급 체포합니다.



지난 8월부터 국내에서 직접 마약을 만들어 유통한 20대 태국인입니다.



주거지를 수색하자 합성 마약 야바가 쏟아져 나옵니다.



주로 동남아시아에 유통되는 야바는 각성 효과와 중독성이 매우 강한 마약류입니다.



[해경 : 비닐봉지에 담긴 야바 원료 추정 물질 한 봉지. 그다음에 야바 제조기기 한 개]



동해지방해양경찰청이 국내에서 마약을 제조 유통한 태국인 조직원 등 16명을 검거하고, 이중 8명을 구속했습니다.



국내에서 야바를 직접 제조한 사범을 검거한 것은 이번이 처음입니다.



검거된 태국인 제조 총책은 필로폰과 카페인, 향신료를 혼합해 직접 야바를 만들었습니다.



타정기를 이용해 알약을 찍어낸 뒤 200알을 약 천만 원가량에 판매했습니다.



이들은 필로폰 약 300g과 야바 약 2만 6천 정 등 시가 14억 원 상당의 마약류를 제조 유통한 혐의를 받습니다.



조직은 태국 현지 마약상부터 운반책까지 점조직으로 운영됐습니다.



주로 해상화물 등을 이용해 완제품과 원료를 밀반입한 것으로 확인됐습니다.



국내 거래는 온라인을 통해 특정 장소에 마약을 놓으면 찾아가는 던지기 수법이 쓰였습니다.



[최근석/동해지방해양경찰청 마약수사대장 : 제조 원료의 국 내 반입 경로와 공급책, 유통망을 집중적으로 추적하고 있으며 특히 해상을 통한 밀반입 가능성까지 철저히 수사해 마약류 공급을 차단하겠습니다.]



해경은 압수한 자료를 분석해 원료 공급 경로와 추가 판매책, 마약 구매자에 대한 수사를 이어갈 예정입니다.



(취재 : G1모재성, 영상취재 : G1 원종찬, 화면제공 : 동해지방해양경찰청, 디지털뉴스부)