이하느리, 제네바 콩쿠르 작곡 부문 우승…특별상 6개 석권

▲ 이하느리 음악감독이 지난 8월 12일 서울 종로구 세종문화회관 아티스트라운지에서 '싱크 넥스트 26(Sync Next 26)' 라운드 인터뷰를 하고 있다.

스무 살의 작곡가 이하느리가 제 80회 제네바 국제음악 콩쿠르 작곡 부문에서 우승하고 특별상 6개를 석권했습니다.이하느리는 현지 시각 11일 스위스 제네바에서 열린 대회 결선에서 스위스 로망드 오케스트라가 연주한 자신의 작품 '스터프(Stuff) #1'으로 작곡 부문 1위에 올랐습니다.이하느리는 또 관객상(Audience Prize), 청소년 관객상(Young Audience Prize), 학생상(Student Prize), 니카티 디 루즈 상(Nicati-de Luze Prize), 바젤 신포니에타 상(Basel Sinfonietta Prize), 프리뫼르 뮤지칼 상(Primeurs Musicales Prize) 등 특별상 6개 부문을 모두 차지했습니다.심사위원장을 맡은 진은숙은 "이하느리의 작품 '스터프 #1'은 기술적으로 뛰어나고 매우 아름다우며 어떤 콘서트 프로그램에도 색채를 더할 수 있는 역량을 갖췄다"며 "어리지만 이미 놀라운 재능과 엄청난 잠재력을 보여주고 있다"고 평가했습니다.작곡 부문 우승 상금은 1만5천 스위스프랑(약 2천400만 원)이며, 이하느리는 특별상까지 합쳐 총 2만 6천500스위스프랑(약 4천300만 원)을 받습니다.이하느리는 예술의전당 영재아카데미와 예원학교를 거쳐 한국예술종합학교에 재학 중입니다.2024년 버르토크 국제 작곡 콩쿠르에서 우승했고, 그의 작품은 독일 비텐 신실내악 축제, 스위스 베르비에 페스티벌, 대구국제현대음악제 등에서 연주됐습니다.피아니스트 임윤찬은 자신의 리사이틀에서 이하느리에게 위촉한 곡을 바흐의 골드베르크 변주곡과 험께 연주하기도 했습니다.제네바 콩쿠르는 1939년 시작한 세계적인 권위의 음악 경연대회로, 작곡 부문은 2년에 한 번씩 고정적으로 열리며, 피아노·클라리넷·플루트·첼로· 비올라·현악사중주· 타악기 등의 부문이 매년 번갈아 열립니다.한국인 작곡 부문 우승자로는 조광호(2013년), 최재혁(2017년), 손현준(2019년), 김신(2022년), 유상민(2024년)이 있으며, 연주자로는 첼리스트 정명화(1971년), 피아니스트 문지영(2014년), 퍼커셔니스트 박혜지(2019년)가 우승한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)