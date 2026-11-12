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경기도, 국비 확보 첫 종합상황실 설치…행정1부지사가 상주

최호원 기자
작성 2026.11.12 17:27 조회수
경기도, 국비 확보 첫 종합상황실 설치…행정1부지사가 상주
▲ 경기도청

경기도는 재정난 타개를 위해 국회 앞에 국비 확보 종합상황실을 처음 설치하고 행정1부지사가 상주하도록 했다고 12일 밝혔습니다.

종합상황실은 국회 앞 경기도 중앙협력본부에 차려져 이날부터 예산안 의결 때까지 가동됩니다.

매년 중앙협력본부가 국비 확보를 위한 활동을 해왔지만, 종합상황실을 꾸리고 행정1부지사가 상주하는 것은 이번이 처음입니다.

하종목 행정1부지사가 종합상황실장을 맡아 미래대응기금의 경기도 배정과 소방 재원 확보, 지방세제 개편을 위한 입법 등의 활동을 이끕니다.

경기도는 내년도 정부 예산과 관련해 노인장기요양 재가·시설급여 지원 5천648억 원, 노동감독관 인건비 205억 원, 전국 체전 운영지원 381억 원 등 총 86개 과제에서 5조 4천350억 원의 국비 확보를 추진 중입니다.

국회 예산결산특별위원회는 오는 16일부터 2027년 정부 예산안 계수조정에 들어갈 예정입니다.

추미애 경기도지사는 "심각한 재정위기 상황에서 예년과는 확실히 다른 비상한 각오로 국비 확보를 위해 노력해야 한다"며 "국비 확보 하나하나에 경기도민의 삶이 달려 있다고 생각하고 총력 대응해 달라"고 당부했습니다.

(사진=경기도 제공, 연합뉴스)
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