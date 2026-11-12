도청 출신 업체에 6년째 용역…경기도의회 계약 공정성 지적

▲ 경기도의회

경기도의회 행정사무감사에서 도청 출신 인사들이 운영하는 업체의 반복적인 용역 수주와 체육단체 임원의 본인 업체 물품 납품을 두고 계약의 공정성을 검증해야 한다는 지적이 나왔습니다.12일 경기도의회에 따르면 건설교통위원회 더불어민주당 김해련 의원은 전날 도 교통국 대상 감사에서 시내버스 개선 및 서비스 평가 용역을 특정 회사가 수의계약으로 2021년부터 6년 연속 수행한 사실을 문제 삼았습니다.이 회사 대표는 2007년부터 2018년까지, 전무는 2021년까지 경기도청에서 근무한 경력이 있는 것으로 확인됐습니다.이 회사는 택시 경영 및 서비스 평가 용역도 2023년과 2025∼2026년에 수행한 것으로 나타났습니다.김 의원은 해당 업체가 수년간 반복적으로 수의계약을 체결한 경위에 대한 철저한 조사를 요구하며 "도청 근 무 경력이 있는 대표의 업체가 관련 용역을 장기간 반복 수행하는 상황에서 평가 결과에 대한 도민의 신뢰를 확보하려면 계약 과정과 업체 선정의 공정성을 엄격하게 검증해야 한다"고 말했습니다.이날 진행된 도의회 문화체육관광위원회의 도체육회 감사에서는 도배드민턴협회 사무국장이 스포츠용품 업체 대표를 겸직하면서 협회 주관 대회에 본인 업체의 물품을 납품한 사실이 지적됐습니다.국민의힘 이지혜 의원에 따르면 해당 사무국장은 2025년과 2026년 도협회 주관 대회에 본인 업체의 셔틀콕과 경기복 등 7건, 수천만 원 규모의 물품을 납품했습니다.이 의원은 "도민의 세금이 투입되는 대회에서 협회 행정과 계약 실무를 담당하는 사무국장이 자신이 운영하는 업체의 물품을 납품하는 구조가 과연 공정하다고 볼 수 있느냐"며 "계약 절차의 적정성을 철저히 확인해야 한다"고 지적했습니다.이번 감사는 13개 상임위원회별로 오는 19일까지 이어집니다.(사진=경기도의회 제공, 연합뉴스)