임태희 전 교육감 선관위 특검에 '경기도 전 지역 조사' 촉구

▲ 임태희 전 경기도교육감이 6월 12일 경기도 수원시 경기도교육청에서 제9회 전국동시지방선거 경기도교육감 선거 득표 입력 오류 관련 기자회견을 하고 있다.

임태희 전 경기도교육감은 12일 선거관리위원회 특별검사팀에 6·3 전국동시지방선거 경기도교육감 선거의 개표 관련 조사 범위를 경기도 전역으로 확대하라고 촉구했습니다.임 전 교육감은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "특검은 반드시 경기도 내 모든 지역으로 조사 범위를 확대해 빠짐없이 조사해야 한다"고 말했습니다.이어 "광주·성남에서 개표 결과 입력 오류 문제가 발생했고, 광주에서는 은닉·위조 정황까지 확인된 이상, 이를 일부 지역의 문제로 한정해서는 선거관리 전반에 대한 국민적 불신을 해소하기 어렵다"고 강조했습니다.그는 "이번 특검이 그동안 단순한 개표 결과 입력 오류로 알려졌던 사안에서 은닉·위조 정황까지 확인해 본격 수사에 나선 점에 대해 긍정적으로 평가한다"고 덧붙였습니다.임 전 교육감은 '반드시 밝혀져야 할 6·3 선거 관련 의혹'을 추가 정리해 다음 주 중 특검 측에 수사를 공식 요청할 방침입니다.앞서 선관위 특검팀은 지난 10일 6·3 전국동시지방선거 경기도교육감 선거에서 경기 광주시선관위 직원이 개표상황표를 은닉·위조한 정황을 파악하고 경기도선관위와 광주시선관위를 상대로 압수수색을 벌였습니다.경기도선관위는 6월 11일 '개표 결과 착오 입력 관련 대국민 사과문'을 통해 광주시 초월읍 제9투표소의 개표 결과가 제2투표소에 중복 입력됐다고 설명했습니다.당시 성남시 중원구 금광2동 제3투표소에서도 안민석 후보와 임태희 후보의 득표수를 뒤바꿔 입력하는 오류가 있었습니다.특검팀은 이 같은 오류 과정을 들여다보던 중 개표상황표 은닉·위조 정황을 포착했고, 이를 광주시선관위가 조직적으로 감췄는지도 파악 중입니다.(사진=연합뉴스)