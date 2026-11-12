'주차 갑질 논란' 민주당 김경습 거제시의원 징계안 발의

▲ 거제시의회

이중주차된 차량을 이동해달라는 시민의 요청에 부적절한 언행을 했다는 이른바 '주차 갑질' 논란이 불거진 경남 거제시의원에 대한 징계안이 발의됐습니다.거제시의회 국민의힘 소속 의원 6명은 지난 9일 더불어민주당 김경습 의원이 지방의회 의원의 품위 유지 의무를 위반했다며 '거제시의회 의원 징계의 건'을 제출했습니다.이들은 김 의원이 거제시청 주차장에 차량을 이중 주차해 시민들의 통행에 불편을 초래하고, 차량 이동을 요청한 시민에게 의원 지위를 내세우는 취지의 발언을 했다고 지적했습니다.또 이러한 행위가 시의회의 명예와 위상을 실추시키고, 지방의회에 대한 시민들의 신뢰를 훼손했다고 주장했습니다.아울러 김 의원의 언행이 지방자치법상 징계 사유에 해당한다고 판단했습니다.김 의원에 대한 징계 여부와 수위는 향후 윤리특별위원회 심사와 본회의 의결 등을 거쳐 결정될 예정입니다.앞서 김 의원은 지난달 26일 거제시청 주차장에서 자신의 차량을 이동해달라고 요청한 시민에게 의원 지위를 언급하며 "알아서 하세요"라는 취지로 말한 것으로 알려져 논란이 일었습니다.이후 김 의원은 자신의 SNS를 통해 사과했고, 같은 당 소속 의원들도 공동명의로 사과문을 발표했습니다.(사진=거제시의회 제공, 연합뉴스)