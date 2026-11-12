'민생 예산' 먼저…경기도, 내년 본청 인건비 9개월치만 편성

▲ 추미애 지사·도청 3개 노조 간담회

심각한 재정난을 겪는 경기도가 내년도 본예산안에 본청 공무원 인건비를 9개월치만 편성합니다.12일 경기도청 3개 노동조합 등에 따르면 추미애 지사는 전날 노조 간담회에서 이 같은 계획을 밝히고 이해를 구했습니다.추 지사는 시급한 민생 사업비 충당을 위해 내년 본예산안에 공무원 인건비를 9개월치만 반영하겠다고 설명했습니다.대상은 본청 공무원이며, 도의회와 소방 공무원은 제외됩니다.내년 10~12월 3개월치 인건비는 900억 원가량이며, 도는 추가경정예산을 통해 확보할 계획입니다.인건비를 축소 편성하는 대신 건강검진비, 복지포인트 등 직원 후생복지 사업비는 올해 수준을 유지하기로 했습니다.도청 노조 한 관계자는 "추 지사가 내년에 소방 인건비 국비 확대 지원 등 세수 확대가 이뤄질 것으로 설명하고 추경에 3개월치 인건비 반영을 약속했다"며 "노조 모두 추 지사의 설명에 이의를 제기하지는 않았다"고 말했습니다.경기도는 13일 내년도 본예산안을 도의회에 제출할 예정입니다.법정 기한(11월 11일)을 이틀 넘기는 셈입니다.내년도 가용 재원이 1조 6천500억 원으로 올해보다 2조 원가량 줄어들면서 지방채 발행과 기금 차입 방안을 막바지까지 조율하느라 예산안 편성이 늦어진 것으로 알려졌습니다.한편 경기도와 비슷한 처지의 세종시도 내년 본예산안에 3개월치 공무원 인건비를 미반영한 내년도 본예산안을 편성했으며 역시 내년도 추경을 통해 해당 인건비를 확보하기로 했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)