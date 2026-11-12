[단독] 김종철 경찰청장 후보자 아들, 중학생 때 해외 주식 수익률 73%

▲ 김종철 경찰청장 후보자

김종철 경찰청장 후보자의 미성년자 아들이 해외 주식 거래를 통해 수익이 발생해 양도소득세 360여만 원을 납부한 것으로 확인됐습니다.김 후보자가 국회에 제출한 인사청문요청안 자료를 보면, 2009년생인 김 후보자의 아들이 2024년에 납부한 양도소득세는 3,296,330원, 지방소득세 329,630원입니다.미성년자 아들이 양도소득세 등을 납부한 이유에 대해 김 후보자 측은 해외 주식 거래를 통한 소득이 발생했기 때문이라고 SBS에 밝혔습니다.김 후보자 인사청문회 준비단은 "2020년 김 후보자의 배우자가 아들에게 현금을 증여했고, 그 돈으로 해외 주식 거래를 통해 수익이 발생해 2023년 모두 매각했다"며 "그에 대한 양도소득세를 2024년 납부한 것"이라고 밝혔습니다.준비단은 "2020년 증여할 때 증여세 60만 원 정도를 납부했고, 주식을 모두 매각한 이후 금액이 커져 배우자가 모두 회수했다"고 설명했습니다.증여를 한 2020년은 미성년자 아들이 만 11세, 초등학생이던 시점입니다.준비단은 증여한 현금 액수와 해외 주식 거래로 발생한 수익금 규모 등에 대해서는 정확히 밝히지 않았습니다.부모가 미성년 자녀에게 2천만 원까지 비과세로 증여할 수 있는 만큼 증여세 60만 원을 냈다면 2천600여만 원을 증여해 준 것으로 보이고, 해외 주식 거래 수익에 대한 세금이 22%인 만큼 양도소득세 360여만 원을 냈다면 수익금은 1천900여만 원으로 추산됩니다.3년 사이 세전 수익률 73%, 세후 수익률 60% 정도를 기록한 겁니다.배우자가 다시 모든 금액을 가져가더라도 자녀가 준 증여로 간주될 수 있는데, 준비단은 "모든 금액 합쳐 5천만 원이 되지 않아 증여세 부과 대상이 아니었다"고 밝혔습니다.주식 계좌를 관리한 사람이 배우자인지 미성년자 아들인지에 대해서는 "계좌를 어떻게 관리했는지 여부에 대해서는 사적 영역이라 알 수 없다"고 설명했습니다.​​​​​​​(사진=연합뉴스)