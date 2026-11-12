북, 한국 핵잠 건조 계획 비난…"행동으로 모든 위협 억제"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 남포조선소를 시찰했다고 조선중앙통신이 4일 보도했다.

북한이 오늘(12일) 우리 핵추진잠수함(핵잠) 건조 계획에 대해 "규탄하는 것만으로 그치지 않을 것"이라며 "행동으로써, 실지 변화된 힘의 시위로써 모든 위협을 억제해 나갈 것"이라고 위협했습니다.김정식 노동당 군수공업부 제1부부장은 조선중앙통신 담화를 통해 "가시화되는 적들의 해상 무력 증강 책동과 그로 인한 안전위협은 매우 엄중한 도전"이라며 이 같이 밝혔습니다.김 1부부장은 한국형 핵잠 도입 사업인 '장보고 N 계획'을 거론하며 "한국은 미국의 적극적인 지원 밑에 2027년부터 핵잠수함 건조에 정식 착수해 2030년대 중반기에 진수하고 2039년경에는 실전 배비(배치)할 기도를 드러냈다"라고 비난했습니다.김 제1부부장은 미국·영국·호주의 안보 협력체인 오커스에 따른 미-호 핵잠 협력과 한국·일본의 핵잠 도입 움직임을 "핵에 기초한 힘의 일방적 우세로 해상 패권을 장악하기 위한 미국의 신안보 전략의 구체적 실행"이라고 규정하고 "지역 내 전략적 균형을 엄중히 위협하고 새로운 군비 경쟁을 유발시키는 근원"이라고 주장했습니다.또 미국과 동맹국의 핵기술 공유로 북한도 해양 주권을 지키기 위해 "보다 다양한 노력과 선택을 고민해야 할 절박성"이 커졌다며 현재 진행 중인 핵잠 건조에 박차를 가하는 등 억제력을 지속적으로 강화하겠다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)