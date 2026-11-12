여자축구, LA올림픽 최종예선서 '남북대결'…중국·필리핀과도 한 조

▲ LA 올림픽 여자 축구 아시아 최종예선 조 편성

한국 여자 축구 대표팀이 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 최종예선에서 남북 대결을 벌이게 됐습니다.한국은 오늘(12일) 말레이시아 쿠알라룸푸르의 아시아축구연맹(AFC) 하우스에서 열린 LA 올림픽 여자 축구 최종예선 조 추첨 결과 북한, 중국, 필리핀과 B조에 배정됐습니다.LA 올림픽 여자 축구에는 2024년 파리 대회의 12개국보다 늘어난 16개국이 참가하며, 이 중 아시아엔 2.5장의 출전권이 배정됐습니다.2026 AFC 여자 아시안컵 8강에 오른 한국, 일본, 북한, 호주, 중국, 대만, 필리핀, 우즈베키스탄이 아시아 최종예선에서 LA행을 놓고 다툽니다.2027년 4월과 10월, 11∼12월 국제축구연맹(FIFA) 여자 A매치 기간에 개최되는 아시아 최종예선에선 8개국이 2개 조로 나뉘어 홈 앤드 어웨이 방식의 리그(팀당 6경기)를 치러 각 조 1위 두 팀이 올림픽 본선에 직행합니다.각 조 2위는 홈 앤드 어웨이 방식으로 플레이오프(2028년 2월 28일·3월 4일)를 치러 그 승자가 대륙 간 PO에 진출, 남미의 아르헨티나와 격돌할 예정입니다.아시아 최종예선 조 추첨은 지난달 FIFA 랭킹을 기준으로 나눈 포트에 따라 진행됐습니다.1번 포트에 일본(5위)과 북한(12위), 2번 포트에 호주(15위)와 한국(17위), 3번 포트에 중국(18위)과 대만(38위), 4번 포트에 필리핀(39위)과 우즈베키스탄(51위)이 포함됐습니다.1996년 애틀랜타 대회부터 열린 올림픽 여자 축구에서 한 번도 본선에 오른 적이 없는 한국은 첫 본선 진출에 도전합니다.최종예선에서 한국은 아시아 여자 축구의 강호인 난적 북한, 3번 포트 중 상대적으로 더 껄끄러운 중국과 만나게 돼 만만치 않은 대진을 받았습니다.한국은 역대 여자 국가대표팀 맞대결에서 북한에 1승 5무 16패, 중국엔 5승 10무 29패로 크게 열세를 보입니다.다만 신상우 감독이 이끄는 한국 여자 대표팀은 올해 9~10월 열린 아이치·나고야 아시안게임에선 북한과 조별리그에서 격돌해 1-1로 비겼고, 동메달 결정전에선 중국을 만나 1-0 승리를 거둔 바 있습니다.(사진=AFC 유튜브 중계 화면 캡처, 연합뉴스)