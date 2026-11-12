"러시아 외국인 병력 1만 1천 명 사망…100여 개국 출신"

▲ 러시아 군인들 (자료화면)

러시아가 우크라이나와의 전쟁에 투입한 외국인 전투원 중 약 100개국 출신의 1만 1천여 명이 사망한 것으로 나타났습니다.블룸버그 통신은 12일(현지시간) 러시아 국가통계청(로스스타트)이 보유한 기밀 자료를 인용해 이같이 전했습니다.이 같은 정보는 벨라루스 반정부 해커단체 '키베르파르티자니'(Cyberpartisans)와 우크라이나 해커 단체 '사일런트 크로'(Silent Crow)가 해킹을 통해 확보한 사망진단서 자료에서 나온 것입니다.해당 자료에 따르면 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 2월 24일부터 올해 8월 말까지 전쟁 관련 사망자는 모두 40만 명가량으로, 이 가운데 외국인은 1만 1천335명으로 집계됐습니다.여기서 외국인은 러시아 밖에서 태어났거나 외국 시민권을 가진 사람을 의미합니다.국적별로 보면 구소련 국가 출신이 가장 많았습니다.외국인 사망자 가운데 3천700명이 우크라이나 국적자이거나 1991년 소련 해체에 따라 독립한 우크라이나에서 태어난 사람이었습니다.6천 명가량은 러시아 밖에서 태어났지만, 러시아 국적을 갖고 있었습니다.이번 자료에서는 전쟁 관련 북한군 사망 기록은 나타나 있지 않았습니다.이에 대해 불룸버그는 러시아가 전사한 북한군에는 사망진단서를 발행하지 않았다는 것을 시사한다면서, 북한군은 러시아군에 합류한 개인이 아니라 외국군 소속이기 때문일 수 있다고 추정했습니다.이밖에 2023년과 2024년에는 네팔, 2024년과 2025년에는 스리랑카와 중국, 2025년 말부터는 콜롬비아, 케냐, 나이지리아 출신 사망자가 많이 나왔습니다.러시아가 모병 활동을 강화한 아프리카 출신 사망자는 340명가량이었습니다.또 전쟁 관련 외국인 사망자는 2022년 630명가량에서 지난해 5천500명 이상으로 8배 넘게 늘었습니다.블룸버그 통신은 이번 자료를 통해 러시아가 우크라이나 전쟁에서 진전을 이루지 못하고 막대한 전사자를 내면서도 이 전쟁을 어떻게 유지할 수 있었는지를 엿볼 수 있다고 분석했습니다.러시아인 전사자 수가 점점 늘어나자 더 많은 외국인 전투원을 투입하고 있는 것으로 보인다는 지적입니다.러시아는 자국이 고용한 외국인 전투원 수를 공개하지 않고 있습니다.우크라이나 전쟁포로처우조정본부 관계자는 러시아가 지난달 기준으로 모두 4만 6천 명가량의 외국인 전투원을 고용했으며, 우크라이나가 붙잡은 러시아 측 전투원들의 출신 국가도 59개국에 달한다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)