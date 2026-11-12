후티 반군도 탄도미사일로 미 동맹국 공격…미국 군사 전략 '흔들'

▲ 후티 탄도미사일 공격 (자료화면)

기술 발전으로 탄도미사일을 더 저렴하고 정밀하게 만들 수 있게 되면서 미국과 동맹국들이 제2차 세계대전 이후 유지해 온 군사 교리가 흔들리고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지시간) 보도했습니다.과거 핵 보유 강대국들의 전유물이었던 탄도미사일을 이란과 예멘의 친이란 반군 후티도 보유하면서 중동의 미군 기지와 미국의 동맹국을 타격할 수 있게 됐습니다.미국과 동맹국은 탄도미사일의 주요 방어 수단인 패트리엇과 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 요격미사일 부족으로 이들 공격에 노출될 위기에 놓였습니다.미군과 동맹국 군 당국자들은 이런 새로운 상황 앞에서 수십 년간 유지해 온 군사 태세와 교리의 근본적 재검토 필요성을 인정하고 있다고 신문은 전했습니다.우크라이나에서 진행 중인 드론 혁명과 더불어 탄도미사일 발전은 전 세계적으로 새로운 전략적 함의를 지닙니다.주요 군사·기반 시설이 갈수록 공격에 취약해지면서 미군 군사 태세에도 영향을 미치고 있습니다.영국 공군 중장을 지낸 마틴 샘슨 영국 국제전략문제연구소(IISS) 중동지부 소장은 "탄도미사일 기술 발달로 비국가 행위자조차 상당한 사거리를 확보할 수 있게 됐다"면서 "이런 미사일에 대한 방어는 변화를 따라잡지 못하고 있으며 이제 모든 고정 시설은 공격 목표"라고 분석했습니다.이란전쟁 발발 이후 이란이 지난 7월 요르단의 무와파크 살티 미 공군기지를 탄도미사일로 타격해 미군 3명이 숨지고 4명이 다쳤습니다.이란은 요르단뿐 아니라 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 바레인 등 걸프 지역 미군기지 등을 공격했으며 이달 들어서는 미군이 다시 공격하면 유럽 내 미군 기지까지 타격하겠다고 위협했습니다.후티 역시 사우디아라비아 공항과 에너지 시설들을 탄도미사일 등을 동원해 공격했습니다.미국과 걸프 지역 동맹국들이 잇단 공격을 방어하느라 패트리엇과 사드 요격미사일을 지속해 사용하면서 요격미사일 재고는 바닥을 드러내고 있습니다.그 결과 러시아와 전쟁을 치르는 우크라이나가 요격미사일을 제대로 공급받지 못해 주요 에너지 시설과 교량, 공장 등이 러시아의 미사일 공격에 그대로 노출됐습니다.이란 전쟁을 통해 미국과 군사력 격차가 큰 이란뿐 아니라 비국가 행위자인 후티마저 미군 기지를 공격할 수 있다는 취약성이 드러나면서 미국은 군사 태세를 전면적으로 재검토해야 하는 상황에 놓였습니다.미국은 제2차 세계대전 이후 전 세계에 있는 미군 기지 네트워크로 동맹국을 보호하고 경쟁국을 견제했으나 더는 이 시스템이 제대로 작동하지 않게 된 것입니다.중국과 러시아, 북한 등은 더 크고 정교한 탄도미사일을 보유하고 있으며 이들 국가의 미사일 생산 속도는 미국과 동맹국의 요격미사일 생산 속도를 훨씬 앞서고 있습니다.미 안보 싱크탱크 '디펜스 프라이어리티스'의 제니퍼 카바나그 군사분석국장은 "이란 전쟁은 미군이 무기 비축량에서 취약할 뿐 아니라 미국의 전쟁 수행 방식이 더는 작동하지 않는다는 것을 보여줬다"면서 "중동에서 봤듯이 지금의 미군 기지는 약한 적을 상대로도 방어할 수 없다"고 지적했습니다.WSJ은 미국과 동맹국 군 관계자들은 탄도미사일 위협으로 전 세계에서 미군의 군사 태세를 재검토해야 한다고 인정하지만 어떻게 대응할지에 관한 결정은 아직 내리지 않았다고 전했습니다.이런 가운데 앞으로 자체 탄도미사일 방어망을 갖춘 국가에 미군 기지가 들어설 수 있다고 서방 군사 관계자는 예상했습니다.이미 '아이언 돔'으로 유명한 다층 방공망을 구축한 이스라엘에는 미군의 군사 활동이 점점 늘어나고 있습니다.많은 군 관계자는 요격미사일에 막대한 국방예산을 투입하는 것이 과연 타당한지 의문을 제기하면서 오히려 억제력 강화에 집중하는 것이 최선이라고 주장합니다.미셸 야코블레프 전직 프랑스 육군 중장은 "이런 종류의 무기로부터 우리를 방어하려고 노력하는 것이 과연 가치가 있는지 의문"이라며 "이제 국가 간 억제 논리로 돌아가고 있다"고 말했습니다.