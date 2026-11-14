[AFTER 8 SPECIAL] "무서워" 10개월 전 SOS 보냈지만 결국…'원당역 피해자'가 전한 메시지는

대낮에 직장 동료가 자신을 향해 흉기를 휘두를 거라고 상상하는 사람은 없을 겁니다. 그런데, 그런 일이 2주 전 실제로 일어났습니다.



1. 대낮에 벌어진 '동료 흉기 피습'

지난달 28일 낮 12시 반, 서울 지하철 3호선 원당역 역무실에서 사람이 흉기에 찔렸다는 신고가 경찰과 소방에 접수된 건데요. 피의자는 원당역에서 근무하는 30대 남성 역무원이었고, 피해자는 동료 역무원인 30대 여성이었습니다.



[역사 관계자 : 둘 다 (원당역) 직원이에요. 저희도 지금 그래서 놀랐어요.]



범행 당시 피의자는 피해자와 부역장이 함께 역무실 안 창고로 들어가자 따라 들어가 흉기를 휘두른 것으로 조사됐는데요. 범행 직후 역무실 관계자들이 피의자를 붙잡고 곧바로 신고하면서 경찰에 현행범 체포됐습니다. 피해자는 목과 얼굴, 손목 등 상반신 대부분을 다치는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌고요.



2. 미궁에 빠진 범행 동기

피의자는 왜 이런 일을 저지른 걸까요? 흉기 피습은 원한 관계에서 비롯되는 경우가 많습니다. 하지만 이번엔 좀 달랐는데요. 범행 동기를 파악하기 위해 먼저 살펴봐야 하는 건 피의자의 정신 상태였습니다. 피의자는 양극성 장애, 즉 조울증을 앓고 있었는데요. 최초 경찰 조사에서 피의자는 사건 당일 피해자에게 담배 냄새가 난다는 말을 듣고 스스로 몸에 방향제를 뿌렸고, 이후 화가 나 평소 복용하던 정신 질환 약을 한꺼번에 많이 먹은 뒤 범행했다는 취지로 진술한 걸로 파악됐습니다. 다만 범행 순간은 기억나지 않고, 정신을 차려 보니 체포된 상태였다고 덧붙인 걸로 전해졌습니다. 담배 냄새가 난다는 지적 때문에 사람을 헤친다는 건 아무리 조울증이라 해도 쉽게 납득하기 어렵죠. 그래서 경찰도 역무실 관계자 등을 참고인으로 조사해 피의자 진술의 신빙성을 따졌는데요. 그 결과, 피의자는 망상에 기반해 진술했던 걸로 드러났습니다. 사건 당일 피해자가 피의자에게 담배 냄새가 난다고 지적한 사실이 없던 걸로 조사된 겁니다. 경찰은 사건 당일 담배 냄새 지적은 고사하고, 두 사람 간의 대화 자체가 없던 걸로 봤습니다. 즉, 뚜렷한 '트리거'도 없이 범행을 저지른 셈입니다.



3. 계획범죄? 우발적 범행?

범행에 쓰인 흉기의 출처 역시 중요합니다. 범행 도구를 사전에 준비했는지에 따라 우발적 범행인지 계획범죄인지 판가름할 수 있기 때문인데요. 이번 사건의 경우는 조금 애매합니다. 우선 피의자가 범행 도구를 사전에 챙긴 건 맞습니다. 범행 약 6개월 전, 등산용으로 쓰이는 흉기와 접이식 형태의 흉기를 각각 한 점씩 구매해 평소 소지하고 다녔다고 경찰에 진술한 건데요. 구매 목적은 방어용이었다고 합니다. 누군가 자신을 공격하면 이를 막기 위해 호신용으로 지녔다는 건데, 이 역시 상식적으로 이해하기는어려운 대목이죠. 경찰은 이미 흉기를 지닌 채 출근했다는 점에서 우발적 범행으로 보기는 어렵다는 입장인데요. 하지만 6개월 전 흉기를 구매한 것일 뿐, 구매 당시부터 이번 범행을 준비하고 계획했다고 볼 증거가 나온 건 아닙니다. 경찰은 이와 별개로 살인의 고의가 있다고 판단해 피의자를 살인 미수 혐의로 공소청에 구속 송치했습니다.



4. 다섯 번에 걸친 수술

범행 직후 피해자의 상태는 심각했습니다. 목 부위 등을 크게 다치면서 피를 3L가량 흘려 생사의 갈림길에 서기도 했는데요. 피해자 남편은 당시를 이렇게 회상했습니다.



[피해자 남편 : 제발 살려 달라고 기도만 해서 도착을 해서 응급실에서 담당해 주시는 의사 선생님에게 상황이 어떠한지를 인지를 받으니까 더 심각하더라고요. 제가 상상한 것보다 훨씬 심각했어요. 정확하게 이제 죽음 바로 직전에 있는 상황이었던 거죠.]



다섯 번의 대수술 끝에 피해자는 다행히 의식을 되찾았습니다. 하지만 지금까지도 중환자실에서 치료를 받으며 가족 면회도 받지 못하는 상태인 걸로 파악됐는데요. 특히 범행에 대한 트라우마로 섬망 증세까지 나타나, 정신과 상담도 받고 있다고 가족들은 전했습니다.



5. 사전에 감지된 위험 신호

이번 범행에 대한 위험 신호는 10개월 전부터 꾸준히 울렸습니다. 피의자가 원당역에 전근 온 건 지난 1월, 피해자는 그때부터 피의자의 이상 행동이 두려워 꾸준히 피의자의 근무지를 바꿔 달라 요청했다고 남편은 전했는데요. 피해자 남편이 공개한 피해자의 카카오톡 대화 내용엔 피의자가 "무섭다"며 두려워하는 내용이 담겨 있었습니다.



[피해자 남편 : (피의자가) 업무 협업을 한다거나 이때 아무것도 하지 않는다고 표현을 했어요. 누군가 지시를 내리면 그걸 스트레스로 생각하고.]



하지만 회사에서 돌아온 건 버티라는 대답뿐이었다고 말했습니다.



[피해자 남편 : (역장이) 저희 와이프에게 '참아라, 네가. 저 사람은 이러이러한 사람이니 참아라, 버텨라'…TO(정원)의 문제로 또 이전을 못 했어요.]



피의자는 원당역 부임 전에도 이미 짧은 기간 안에 여러 차례 근무지를 옮겨왔던 걸로 전해졌는데요. 피해자 가족들은 사전에 피의자의 이상 행동 신고가 있었는데도 회사 측의 안일한 대응이 결국 피해로 이어졌다고 토로했습니다.



[피해자 남편 : 각 직원들한테 문제점이 제기가 되고 이상한 걸 인지를 하면 매뉴얼을 만들고 시스템을 만들어야 하는데.]



6. 내부 매뉴얼 부재…대책은?

피해자 남편의 말처럼 내부 시스템이 미리 작동할 수는 없었던 걸까요? 사건을 수사한 경찰 관계자는 "한국철도공사 측에서 '피의자의 상태를 점검하는 내부 매뉴얼이 없다'고 회신했다"고 말했습니다. 조울증을 앓던 피의자는 2년 전 장애인 제한경쟁 채용을 통해 한국철도공사에 입사했는데, 입사 후 별다른 점검도 이뤄지지 않은 겁니다. 피의자에 대한 정기적인 관리·감독이 이뤄졌다면 범행을 예방할 수 있었을 것이라는 지적이 나오는 이유입니다. '사랑해, 내가 잘 극복해 볼게.' 의식을 찾은 피해자가 병상에서 남편에게 처음으로 보낸 메시지입니다. 피의자에 대한 합당한 처벌에 더해 이런 일이 다시는 반복되지 않도록 철저한 재발 방지책이 마련돼야 할 겁니다.



(취재 : 조민기, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 조창현, 영상편집 : 서병욱 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)