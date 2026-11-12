[D리포트] 상장사 대표·조폭 등 한통속 '주가 조작'…주가 조작 일당 25명 송치

경찰들이 사무실 문을 열고 들이닥칩니다.



1200억 원 상당의 매매를 통해 코스닥 상장사'골드앤에스'의 주가를 조작한 일당의 사무실을 압수수색해 자료를 확보하는 겁니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 자본시장법상 시세조종 혐의로 코스닥 상장사 A사 대표와 조직폭력배 증권사 직원 등 25명을 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



이들은 차명계좌 147개를 동원해 골드앤에스의 주가를 인위적으로 끌어올린 혐의를 받습니다.



또 서로 짜고 주식을 사고파는 가장·통정매매를 840여 차례 벌이고, 높은 가격에 매수 주문을 내는 등 모두 9천4백여 차례 시세조종성 주문을 제출한 것으로 조사됐습니다.



이 과정에서 골드앤에스의 주가는 3천690원에서 1만 440원으로 약 3배 뛰었습니다.



경찰 조사 결과, 일당은 지난 2022년 10월부터 2023년 6월까지 약 8개월 동안 골드앤에스 주식 3천100만 주를 사고팔며 모두 1천200억 원 상당의 거래를 일으킨 것으로 파악됐습니다.



특히 범행을 주도한 총책 2명은 주가조작으로 60억 원 상당의 부당이득을 챙긴 것으로 조사됐습니다.



경찰은 이 조직의 총책이 골드앤에스의 유통 물량이 다른 주식에 비해 적은 걸 보고 범행 대상으로 삼은 거로 보고 있습니다.



또 한국거래소와 피의자들의 주거지, 사무실 등을 압수수색하고 계좌를 추적해, 자금주와 계좌 제공자, 주문 제출책 등이 조직적으로 범행에 가담한 정황을 확인했습니다.



경찰은 1년 5개월간의 수사 끝에 지난달 말 피의자들을 서울 남부지방공소청에 송치했습니다.



(취재 : 임지현, 영상편집 : 김진원, 영상제공 : 서울경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)