조현, 내일 베이징서 왕이와 회담…정상회담 의제 조율 주목

▲ 왕이 중국 외교부장, 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관이 오는 13일 중국 베이징에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담합니다.박두순 외교부 대변인은 12일 정례브리핑에서 "조 장관은 왕 부장 초청으로 13일부터 14일까지 중국을 방문한다"며 "13일 왕 부장과 한중 외교장관회담 및 만찬을 가질 예정"이라고 밝혔습니다.박 대변인은 "양측은 이재명 대통령의 APEC 정상회의 참석을 앞두고 한중 관계와 한반도를 비롯한 지역정세 등 상호 관심사에 대해 폭넓게 논의할 계획"이라고 설명했습니다.다음 주 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 한중 정상회담 개최 가능성이 거론되는 가운데, 이번 외교장관회담에서 정상회담 의제에 대한 사전 조율이 이뤄질지 주목됩니다.아울러 이번 한중 외교장관회담에선 서해구조물 문제와 한한령(한류 제한령) 등 양국 간 현안이 논의될 전망입니다.외교부 당국자는 서해 구조물 문제에 대해 "우리가 중국 측에 계속 제기하고 협의하는 사안"이라며 "외교장관회담에서 양국의 주요 관심 사안을 포함한 현안들이 제기될 것"이라고 예상했습니다.중국의 한한령에 관해서는 "문화적 교류 차원에서 논의될 수 있다"면서도 "실제로 제기될지 예단하기는 어렵다"고 설명했습니다.한반도 정세와 북한 비핵화 문제 등에 대해서도 의견을 교환할 것으로 보입니다.외교부 당국자는 최근 김정은 북한 국무위원장과 김성남 노동당 비서의 방중, 북미대화 가능성 등 관련 동향을 언급하면서 "한반도 정세를 자연스럽게 논의하고, 우리 정부의 한반도 평화 공존 정책을 설명하는 기회도 있을 것"이라고 말했습니다.다만 박 대변인은 APEC 계기 북미대화 가능성에 대한 질문에 "특별히 추진된다는 가능성은 일단 낮게 보고 있다"면서도 관련 동향을 주시하고 있다고 밝혔습니다.이어 "기본 입장은 북미대화 재개를 통해 한반도 안정과 평화가 선순환적으로 진전이 있기를 바란다"고 덧붙였습니다.이번 회담은 지난 8월 왕 부장의 방한 이후 3개월 만에 개최됩니다.당시 왕 부장이 조 장관을 초청한 데 따른 답방 성격도 있다는 게 외교부의 설명입니다.