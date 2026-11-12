"젠슨 황에게 앨리스 황을 소개한 사람? 앨리스의 남편"

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 상대이며 중국 간첩으로 지목된 앨리스 황(중국명 황러을 젠슨 황 CEO에게 소개한 사람은 앨리스 황의 남편인 중국인 사업가 캉웨이라고 미 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지시간) 보도했습니다.캉웨이와 젠슨 황 CEO는 10년 전부터 알고 지낸 사이라고 이 신문은 전했습니다.보도에 따르면 앨리스 황과 캉웨이는 지난 10년간 돈이 되는 사업 기회들을 쫓아다녔고, 그 과정에서 비디오게임 회사, 제약회사 인수, 클라우드 컴퓨팅 등에 차례로 손을 댔습니다.사업 영역을 바꿀 때마다 관계 법인들을 거미줄처럼 엮어 지분을 복잡하게 주고받았으며 손에 닿는 인맥은 누구든 활용했다고 합니다.화제가 되는 사업 열풍에 편승해 돈을 벌어왔던 그들이 최근 주력으로 손을 댄 '핫한' 사업 기회는 바로 엔비디아의 인공지능(AI) 칩이었습니다.캉웨이는 중국에서 스타 펀드매니저로 활약하다 독립해 2010년 상하이에서 투자회사 허시 캐피털(Hexi Capital)을 설립했습니다.앨리스 황은 2000년대 후반 홍콩침례대에서 미디어경영 석사 과정을 밟았다고 같은 과정을 졸업한 사람이 전했습니다.WSJ은 캉웨이가 50대 초반, 앨리스 황이 40대 후반이라고 각각 전했습니다.두 사람의 정확한 나이가 확인되지 않은 가운데 앞서 일부 매체는 앨리스 황을 42세라고 보도하기도 했습니다.두 사람이 언제 만났는지는 확인되지 않았지만, 회사 등기 기록에 따르면 앨리스 황은 2016년부터 허시 캐피털을 공동 운영한 것으로 보입니다.허시 캐피털은 비디오게임 업체를 포함한 다양한 기술기업에 투자했고, 이를 계기로 캉웨이는 2010년대에 젠슨 황 CEO와 교류할 기회를 얻었습니다.당시 엔비디아의 주력 사업은 게임용 그래픽 칩 개발이었습니다.캉웨이가 투자한 기업 중 한 곳에서 일했고 젠슨 황과 캉웨이를 잇는 데 도움을 줬다고 밝힌 한 인사는 두 사람이 아시아에서 만났다고 전했습니다.캉웨이 부부를 아는 관계자들에 따르면 캉웨이는 아내 앨리스 황이 젠슨 황 CEO와 연인 관계라는 사실을 용인하는 듯했고, 두 사람이 친밀한 사이라는 사실을 공공연하게 얘기하고 다녔다고 합니다.캉웨이는 아내가 젠슨 황의 '개인 비서'라고 농담조로 얘기한 적도 있다고 관계자들은 전했습니다.2020년대 초 캉웨이와 앨리스 황은 클라우딩 컴퓨터 사업으로 눈을 돌렸습니다.이 부부는 자신들이 운용하는 펀드가 일부 지분을 보유한 회사를 통해 중국 빅테크(거대 기술기업)와 관계를 쌓기 시작했습니다.이어 2023년 두 사람은 AI 데이터센터를 새로운 사업 기회로 삼았습니다.법인 등기 기록과 이들의 사업을 아는 사람들에 따르면 두 사람은 AI 데이터센터 사업을 위해 과거 투자 이력이 있는 비디오게임 회사의 싱가포르 법인을 인수해 2023년 사명을 메가스피드로 바꿨습니다.앨리스 황은 이 회사 이사로 이름을 올렸습니다.당시 협상 내용을 아는 사람들에 따르면 메가스피드의 출범에는 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바가 핵심 역할을 했습니다.미국은 2022년 말 첨단 AI 칩에 대한 수출 통제를 개시했고, 알리바바는 엔비디아 칩으로 무장한 중국 밖 데이터센터를 찾고 있었다고 이들은 전했습니다.미국은 첨단 엔비디아 칩의 중국 수출을 금지하고 있지만, 현행 규정상 중국 기업이 엔비디아 칩이 사용된 해외 데이터센터의 컴퓨팅 용량을 임차해 사용하는 것은 허용됩니다.알리바바를 핵심 고객으로 확보한 메가스피드는 엔비디아 칩 서버를 말레이시아 데이터센터로 들여와 알리바바에 컴퓨팅 서비스를 제공했습니다.메가스피드는 동남아시아에서 중국으로 엔비디아 칩이 출하된 일로 미국과 싱가포르 당국의 조사를 받기도 했습니다.앞서 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 메가스피드가 확보한 엔비디아 칩 일부를 중국 클라우드 컴퓨팅업체 상하이 센추리 리통을 통해 중국 본토로 보냈다고 보도했습니다.센추리 리통은 앨리스 황의 자매가 지배하던 회사에 의해 2023년 6월 설립됐으며, 설립 4개월 만에 엔비디아로부터 '선호 클라우드 파트너' 지위를 확보해 칩을 우선 공급받았다고 디인포메이션은 전했습니다.싱가포르 정부는 메가스피드에 대한 조사를 지속하고 있지만 앨리스 황과 중국과의 연관성은 조사하지 않았다고 밝혔다고 WSJ은 전했습니다.메가스피드는 WSJ에 "관련 수출통제 규정의 범위 안에서 완전히 운영하고 있다"며 최고 수준의 법적 행동 기준을 지킨다고 밝혔습니다.